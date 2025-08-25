Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Близнецов ждут хорошие новости, Девам стоит найти новое дело news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-xl-___webp_1920.webp 1920w

Начиная новую неделю, нужно максимально быстро проститься с прошлым и начать новую жизнь. Этот период благодатен для новых открытий, обучения, переезда и смены работы. Можно создавать семью, совершать большие покупки. Развивайте свои таланты и верьте в себя - это ключ к успеху и достатку.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Близнецов ждут хорошие новости, Девам стоит найти новое дело news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новая неделя - идеальное время, чтобы пересмотреть свои отношения с собой. Развивайтесь, добивайтесь успеха и гордитесь собственной уникальностью. Ваша инициативность найдет поддержку, а смелые идеи удивят окружающих. Не бойтесь брать на себя ответственность, ведь это ваше время для лидерства. Вы можете стабильно иметь достойные финансовые поступления благодаря креативным идеям. Не бойтесь экспериментировать с новыми источниками дохода.

Позаботьтесь о своем теле, ведь оно ваш главный инструмент. Пора избавиться от вредных привычек и наладить здоровое питание. Следует посмотреть на себя со стороны. Вероятно, вы сами поймете, почему у вас проблемы в отношениях.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Близнецов ждут хорошие новости, Девам стоит найти новое дело news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе вы почувствуете прилив сил. Это идеальное время, чтобы реализовать себя и добиться успеха там, где вы мечтали стать лидером. Вместо того чтобы просто идти к цели, создайте подробную "карту успеха". Вдохновляйте своим творчеством коллег и поговорите с начальством о своем росте. Будьте осторожны с рискованными инвестициями, чтобы не потерять то, что у вас есть. Распланируйте свои расходы более тщательно.

Пора пересмотреть свой режим и чаще двигаться, чтобы иметь энергию и хорошее здоровье. Прогулки и полноценный сон помогут восстановить энергию. Эта неделя привлечет радость и уют. Заботьтесь о своем любимом человеке, делитесь нежностью и чаще гуляйте вместе под открытым небом.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Близнецов ждут хорошие новости, Девам стоит найти новое дело news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новая неделя привлечет хорошие новости. Делитесь позитивом и проводите время со своими родными. Вас очень любят. Ваша уверенность в себе - магнит для успеха, поэтому демонстрируйте ее публично. Пора подумать о собственном бизнесе и делать саморекламу. Не бойтесь тратить деньги на себя, даже если сейчас тяжело. Приятные эмоции от покупок активируют финансовые потоки и привлекут в жизнь еще больше достатка.

Стоит ли портить свое здоровье вредными привычками? Сфокусируйтесь на любви к себе, выбирайте лучшую еду и прогулки в хороших местах. Пора заботиться о своем теле, оно у вас единственное. Новая неделя привлечет романтику и красивые, комфортабельные вечера. Чаще общайтесь со своим любимым человеком и будьте собой.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Близнецов ждут хорошие новости, Девам стоит найти новое дело news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя идеальна, чтобы начать воплощать свои самые смелые мечты. Не позволяйте страху остановить вас, ведь именно ваша решимость открывает новую дверь. Вдохновляйте коллег своим примером, раскрывая собственный потенциал. Обретайте лидерские навыки, выстраивая доверительные отношения в коллективе. Ближайшие дни посвятите шопингу. Смело покупайте то, о чем давно мечтали. Ваши финансовые порталы будут активными и принесут еще больший достаток.

На этой неделе позаботьтесь о своем психологическом здоровье. Просмотр любимого фильма или занятия хобби помогут обрести душевный покой. Вместо того чтобы спорить, попробуйте прислушаться к партнеру. Не прерывайте его и дайте высказать все свои мысли.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Близнецов ждут хорошие новости, Девам стоит найти новое дело news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Стоит пересмотреть свой круг общения, возможно, не все с вами искренние. Избегайте сплетен, потому что они могут обернуться против вас. Найдите скрытые ресурсы и возможности, которые другие не замечают, и докажите, что именно ваш подход наиболее эффективен. Вас ждут карьерные высоты, о которых мечтает каждый. Чтобы привлечь еще больше денег, позаботьтесь о своем эмоциональном состоянии. Простая прогулка или короткая медитация помогут обрести душевное равновесие и открыть пути к достатку.

Пора пересмотреть свой рацион и перестать употреблять столько сладостей. Замените их фруктами и запишитесь в бассейн. Чаще гуляйте вместе со своим любимым человеком. Это укрепит вашу связь и принесет гармонию и хорошее настроение.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Близнецов ждут хорошие новости, Девам стоит найти новое дело news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя будет благоприятной для новых стартов. Не бойтесь открывать свое дело. Особенно если она касается работы с детьми. Наступает пора для переоценки своих инвестиций и планирования будущих крупных покупок. Ваши дисциплина и трудолюбие принесут желаемые результаты. Новая неделя - идеальное время, чтобы выйти из зоны комфорта и найти что-то новое и вдохновляющее. Делайте то, что вам нравится - это принесет немало денег.

Эта неделя привлечет немало работы. Важно вовремя ложиться спать, не нервничать и фокусироваться на положительных эмоциях. Звезды обещают вам приятные перемены в личной жизни. Забудьте старые образы и откройте свое сердце новым, светлым чувствам.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Близнецов ждут хорошие новости, Девам стоит найти новое дело news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе сосредоточьтесь на завершении того, что вы начали. Звезды обещают, что ваша настойчивость и практичность принесут плоды. Чтобы добиться успеха, тратьте время на обучение и развитие, а не развлечения с друзьями. Фокусируйтесь на том, что действительно изменит вашу жизнь к лучшему. Если у вас начались проблемы с деньгами, это показатель новой кармической задачи. Вспомните, что вы сделали нечестно, и исправьте это.

Сосредоточьтесь на профилактике здоровья, особенно на состоянии легких и мышц. Займитесь легкими упражнениями, которые не будут перегружать ваш организм. Эта неделя идеальна для построения отношений. Приглашайте любимого человека на свидание, ваша половинка требует внимания и поддержки.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Близнецов ждут хорошие новости, Девам стоит найти новое дело news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе будет много знакомств, поэтому проявите свои коммуникативные способности. Используйте это для налаживания новых связей и решения важных вопросов. Ваша природная харизма способна притягивать удачу и позитив. Не бойтесь быть в центре внимания, ведь именно так вы сможете вдохновлять других своим примером и добиться карьерных высот.

Планируйте свой день так, чтобы иметь время на полноценный отдых. Обязательно приучайте себя к спорту - станьте образцом для людей всех возрастов. Подарите любимому человеку незабываемые эмоции. Пора проявить креативность и делать больше сюрпризов. Это укрепит ваши отношения.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Близнецов ждут хорошие новости, Девам стоит найти новое дело news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя будет иметь немало работы и приятные заботы. Вечера лучше проводить наедине, чтобы упорядочить мысли и восстановить энергию. Сейчас именно ваши творческие идеи могут стать толчком к чему-то невероятному, поэтому смело общайтесь с людьми и творите. Новая неделя привлечет немало денег. Используйте все предложения новой работы, они покажут перспективы, которые вас озолотят.

Позвольте почувствовать свои эмоции. Они не делают вас слабыми, а наоборот помогают понять себя и найти правильный путь. Заботьтесь о своем внутреннем мире. Слушайте свой внутренний голос, ведь теперь он ваш лучший советчик. Особенно доверяйте интуиции, когда нужно поговорить об отношениях.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Близнецов ждут хорошие новости, Девам стоит найти новое дело news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

Верьте в себя, соберите волю в кулак и измените свою жизнь так, как вы давно мечтали. Просто сделайте первый шаг. Помните, что после тьмы всегда наступает рассвет. Если у вас проблемы на работе, откровенно поговорите с руководством. Вас услышат. Отдохните, побудьте в моменте и соберите силы для новых свершений. Пора открывать свой бизнес.

Важно научиться расслабляться и отпускать контроль. Фокусируйтесь на позитиве, хобби и творчестве, чтобы беречь свое ментальное здоровье. Используйте эмоциональную глубину как инструмент, который совершенствует и питает отношения. Не бойтесь раскрыть свое сердце любимому человеку.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Близнецов ждут хорошие новости, Девам стоит найти новое дело news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе защитите себя от негатива, токсичных новостей и людей, которые портят настроение. Пора расставить личные границы и работать над собственным прогрессом. Вместо того чтобы бороться за власть, боритесь за идеи. Ваше пристрастие к делу может быть заразным, поэтому используйте его для вдохновения коллег. Научитесь делегировать задачи и доверять коллегам, чтобы освободить время для новых стратегических проектов. Это позволит заработать больше денег.

Ваше физическое здоровье зависит только от вас. Приведите в порядок свою фигуру, позаботьтесь о состоянии кожи и волос. Научитесь любить себя. Старайтесь меньше анализировать ваши отношения. Будьте легкими и беззаботными, не поддавайтесь рутине, ведь это может ухудшить вашу связь.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Близнецов ждут хорошие новости, Девам стоит найти новое дело news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Найдите время, чтобы насладиться красотой вокруг себя. Гармония в душе - это источник вашей силы, помогающей достигать целей. Верьте в собственные силы, и успех не заставит себя ждать. Пора реализовывать свои планы и не слушать людей, которые ничего не достигли. Ваше внимание к деталям может стать настоящим кладом, если научиться его продавать. Подумайте, как превратить свои навыки в финансовые потоки.