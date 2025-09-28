Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Тельцам стоит вкладываться в себя, а Ракам экономить news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новая неделя будет иметь сверхмощные положительные энергии. Это переход от одного месяца к другому. В это время можно смело начинать новые дела, реализовывать творческие проекты, проводить мастер-классы и делиться опытом.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Тельцам стоит вкладываться в себя, а Ракам экономить news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе вы почувствуете и прилив сил, и желание действовать. Не бойтесь брать на себя инициативу, ваши идеи обретут поддержку и могут принести неожиданный доход, поэтому не бойтесь их озвучивать. А еще вам предстоит карьерный рост. Звезды советуют сосредоточиться на своей внутренней энергии. Чем больше вы верите в успех, тем сильнее привлекаете деньги.

У здорового человека больше сил и энергии для достижения финансовых вершин. Пора просмотреть рацион и изменить режим дня. Одинокие Овны могут встретить интересного человека во время поездки или на вечеринке. Не избегайте приглашений от своих друзей, ваша судьба совсем рядом.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Тельцам стоит вкладываться в себя, а Ракам экономить news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе подумайте об улучшении вашего благосостояния. Пора менять интерьер, статус и стиль жизни, все это пойдет вам на пользу. На работе вас ждут смены в руководстве и среди коллег. Присмотритесь, кто может быть полезен в реализации творческих идей. Подумайте о своих финансовых целях, визуализируйте их и это настроит вас на нужную волну. Вкладывайте в себя и не бойтесь нищеты.

На этой неделе уделите внимание активному отдыху. Ваш организм нуждается в движении, чтобы поддерживать жизненный тонус и энергию для новых свершений. Ваше чувство юмора будет особенно привлекательным. Проведите вечер в компании партнера, занимаясь общими увлечениями.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Тельцам стоит вкладываться в себя, а Ракам экономить news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя будет удачной для дел, связанных с домом и семьей. Решение бытовых вопросов доставит вам удовольствие и спокойствие. Не забывайте об отдыхе. Вас ждет немало активной работы, но вы со всем справитесь. Пора показать свои коммуникативные способности и пользоваться этим. Ваша интуиция может подсказать правильный путь к изобилию. Вспомните свои таланты, они выведут вас на нужную тропу.

Хорошо отдохнувший человек лучше работает и принимает правильные решения. Восстановление сил - это тоже инвестиция в ваше будущее. Будьте открыты для новых идей и экспериментов в отношениях. Это придаст свежести и страсти. Пора выходить на новый уровень.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Тельцам стоит вкладываться в себя, а Ракам экономить news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новая неделя благоприятна для обучения и саморазвития. Изучение чего-нибудь нового станет вашим вдохновением, поэтому не бойтесь выходить из зоны комфорта. Подумайте о повышении квалификации, это способствует карьерному росту. Не бойтесь учиться, сколько бы лет вам ни было. Звезды советуют вам сосредоточиться на финансах. Возможны небольшие поступления или удачные инвестиции. Однако будьте осторожны, чтобы не потратить больше, чем запланировали.

Пора сосредоточиться на правильном питании. Здоровая пища поможет вам чувствовать себя лучше. На этой неделе сфокусируйтесь на балансе между работой и личной жизнью. Если вы чувствуете, что устали, сделайте перерыв и посвятите время любимому человеку.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Тельцам стоит вкладываться в себя, а Ракам экономить news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Уделите внимание общению и новым знакомствам. Это может принести неожиданные, но очень полезные результаты. Приведите в порядок свое рабочее место и завершите все начатые дела. Это поможет вам почувствовать гармонию и сосредоточиться на работе. Новая неделя - идеальное время для планирования затрат. Научитесь не экономить на себе и приобретите новую обувь.

Следует обратить внимание на свое здоровье. Просмотрите свой рацион и добавьте больше физической активности. Эта неделя принесет гармонию в личных отношениях. Уделите время любимому человеку, устройте романтические вечера и организуйте сюрпризы.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Тельцам стоит вкладываться в себя, а Ракам экономить news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе звезды советуют смело путешествовать, чтобы открывать новые горизонты и заряжаться вдохновением. Новые знакомства мотивируют вас к перспективным действиям. Возможны интересные встречи, которые откроют перед вами новые перспективы. Не бойтесь общаться, вас выведут на новый этап карьеры. Пора сосредоточиться на новых источниках дохода. Ваша естественная инициатива поможет найти выгодные возможности.

Следует уделить внимание своему ментальному здоровью. Отдых от информационного шума поможет вам обрести внутреннее спокойствие. На этой неделе романтические мечты могут стать реальностью. Одинокие Девы будут иметь шанс встретить свою "родственную душу".

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Тельцам стоит вкладываться в себя, а Ракам экономить news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе сделайте первые шаги к осуществлению своих давних мечтаний. Действуйте и не бойтесь своего будущего, все будет хорошо. Звезды рекомендуют вам сосредоточиться на лидерских качествах. Не бойтесь брать на себя ответственность и вести команду. Ваши идеи обретут поддержку, и вы получите признание за свою работу. Вас ждут премия и возврат долгов.

Прислушивайтесь к своему организму, он нуждается в отдыхе. Хорошо восстановленный организм поможет вам чувствовать себя лучше, поэтому вовремя ложитесь спать. В вопросах любви вас ждет успех, если вы проявите инициативу. Добавьте страсть и доверие в отношениях, это укрепит вашу связь.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Тельцам стоит вкладываться в себя, а Ракам экономить news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе вы будете особенно практичны и настойчивы. Используйте это для завершения важных дел и смело пробуйте все новое. Неделя будет благоприятной для обучения. Посещайте курсы, участвуйте в семинарах, а также читайте специализированные книги, это поможет расти дальше. Не бойтесь рисковать, но делайте это с умом, чтобы умножить свой капитал.

Звезды советуют вам сосредоточиться на физической активности и потеплее одеваться. Спорт поможет вам поддерживать форму и иметь хорошее настроение. Проводите больше времени дома. Общий просмотр фильма или приготовление ужина с любимым человеком усилит вашу эмоциональную связь.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Тельцам стоит вкладываться в себя, а Ракам экономить news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе звезды советуют вам прислушаться к своей интуиции, ведь она будет вашим лучшим советчиком. Избегайте негатива и токсичных людей, расставляйте личные границы. На работе будет все стабильно, однако, обратите внимание на своих коллег. Не все искренни, потому держите язык за зубами. Звезды советуют быть особенно внимательными к своим расходам. Просмотрите свой бюджет и подумайте, как улучшить свое финансовое положение.

Уделите внимание своему распорядку дня. Регулярный сон и правильное питание помогут вам быть продуктивными. Одинокие Стрельцы, уделите время себе, чтобы понять, чего вы действительно хотите в отношениях. Не бойтесь новых знакомств, они могут вывести вас к вашей судьбе.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Тельцам стоит вкладываться в себя, а Ракам экономить news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новая неделя благоприятна для творчества, развития талантов и обучения. Делайте то, что доставляет вам удовольствие и дарит вдохновение. На этой неделе вероятно повышение, но под лежачий камень вода не течет. Пора поговорить с руководством. Звезды рекомендуют вам сосредоточиться на денежных вопросах. Просмотрите свой бюджет и найдите новые источники дохода.

Пора сосредоточиться на позитиве, собственных достижениях и отбросить всю негативную информацию. Это поможет вам избежать выгорания, поддержать хорошее настроение и восстановить ментальное здоровье. Эта неделя идеально подходит для романтических сюрпризов. Не сдерживайте эмоции, позвольте себе расслабиться, это улучшит ваши отношения.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Тельцам стоит вкладываться в себя, а Ракам экономить news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе не экспериментируйте с имиджем и внешностью. Используйте свои таланты для продвижения новых проектов на работе. Ваши смелые идеи уникальны, поэтому не бойтесь брать на себя ответственность. Ваша практичность поможет избежать лишних трат и накопить средства. Эта неделя идеальна для инвестиций.

Звезды рекомендуют вам сосредоточиться на духовных практиках. Медитация или йога помогут вам обрести внутреннюю гармонию. Ваша чувственность увеличится. Звезды обещают, что вы будете привлекательны, как никогда. Одиноким Водолеям стоит открыться для новых знакомств.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Тельцам стоит вкладываться в себя, а Ракам экономить news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ваши коммуникативные возможности будут особенно полезны. Используйте их для налаживания новых контактов и решения важных рабочих вопросов. На этой неделе подумайте о новой работе. Пора менять вектор профессии и переходить на новый, более высокий уровень занятости. Наступает удачное время для финансовых инвестиций, особенно в обучение. Не экономьте на себе, а благотворительностью занимайтесь тайно.