Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Львы будут путешествовать, а Овны - думать над созданием семьи
Автор:Редакция news.by
Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Львы будут путешествовать, а Овны - думать над созданием семьи
На этой неделе ощутите прилив энергии. Не упускайте такой момент - используйте ее для достижения результатов. Не бойтесь переходить к смелым шагам в личной и профессиональной сферах. Доверяйте интуиции, позвольте себе поразмышлять над жизнью, а в общении с партнером раскрыть более глубокое общение. У некоторых представителей знаков будет царить абсолютная гармония в отношениях, другим же стоит включить терпение, чтобы дождаться в своей жизни настоящей любви.
Вам стоит сосредоточиться и задуматься над построением осознанных отношений, а не распыляться на мелочи. Поработайте над собой и подумайте, что нужно изменить в жизни, чтобы встретить свою вторую половинку.
На работе при возникновении неожиданных задач не бойтесь задавать уточняющие вопросы руководству - стесняться сейчас не самый подходящий период. Наберитесь терпения - и вас ждет успех. Но в погоне за ним, не забывайте о здоровье - находите время для отдыха и релаксаций.
На этой неделе стоит пересмотреть бюджет. Избегайте импульсивных трат, лучше отложите эти деньги и копите на что-то более стоящее. Есть вероятность и того, что найдется неожиданный источник дохода через инвестиции или переговоры. Можете спланировать короткие поездки.
На рабочем месте не исключены недопонимания с начальством. Чтобы избежать негативных последствий от них, сфокусируйтесь на эмоциональной поддержке от коллег. Если же вы пытаетесь получить повышение, то проявите заботу о команде, ведь даже, казалось бы, мелочи помогают заработать авторитет.
Вы будете находиться в зоне повышенного внимания. У вас будут насыщенные дни - ожидаются вечеринки, посещение культурных мероприятий, благодаря которым сможете насладиться искусством. Не отказывайтесь от таких предложений, ведь это прекрасная возможность "подзарядиться" перед тяжелыми рабочими буднями.
Отведите время и для личной жизни. Обсудите с партнером глубокие и волнующие вас темы, все разговоры оставьте конфиденциальными, не рассказывайте подробности своим друзьям и коллегам. В противном случае это может сильно ранить вашу вторую половинку.
На этой неделе сфокусируйтесь на карьере, примените максимум усилий, чтобы добиться высоких результатов. Если ваша деятельность связана с частыми переговорами, то не бойтесь гнуть свою линию и искать скрытые выгоды. Финансовая сторона жизни будет стабильна.
Дома порадуйте свою вторую половинку вкусным ужином, а в выходные устройте небольшое путешествие или просто организуйте любой совместный отдых. А вот избавиться от стресса, вызванного активными рабочими буднями, поможет принятие горячей ванны. Во время работы находите время правильно питаться, а не перебивать аппетит перекусами.
Старайтесь в эту семидневку ежедневно находить время для себя - путешествуйте, начинайте обучение, прочтение новой книги. Если вы давно задумывались о смене рабочего места, то этот период отлично подходит для перемен. Чтобы найти новую работу, воспользуйтесь своими знакомствами.
Если у вас есть хобби, то попробуйте его монетизировать. Занимайтесь спортом, укрепляйте спину. Будьте со своим партнером максимально прозрачны и понятны, не делайте намеков, а проговаривайте все желания конкретно - это путь к успеху.
Сделайте фокус на личностный рост. На работе используйте навыки, приобретенные за последнее время. Возможно, некоторым коллегам понадобится эмоциональная поддержка, не отказывайте им в этом, помогите и поддержите.
Обратите внимание на свои финансы. Если нужно, раздайте долги и пересмотрите планируемые траты - возможно, не все на данный момент так важно. Выходные дни проведите за просмотром ваших любимых фильмов, устройте посиделки с друзьями.
Вас ждет баланс и гармония во всем - и в личных отношениях, и на работе. Сделайте акцент на социальность - знакомьтесь, общайтесь, посещайте культурные места. Предполагается неожиданное денежное пополнение - возможно, получите премию или возврат долгов.
В отношениях стройте крепкий фундамент, доверяйте и уважайте друг друга. Здоровье подводить не должно, но помните, что изводить организм излишними нагрузками тоже не стоит. Все должно в меру.
У вас все останется без изменений, ожидается будничная рутина. На рабочем месте будьте остроумны и применяйте нестандартные подходы для разрешения возникающих вопросов. Поступление денег не прогнозируется, поэтому старайтесь приобретать только нужное.
В семье при появлении недопонимания проявляйте терпение и отпускайте обиды. Начните вместе меняться со своим партнером в лучшую сторону, ведь сила кроется в деталях. Отдыхайте с пользой, например, займитесь творчеством или посвятите свободное время детям.
У вас неделя будет проходить в ускоренном ритме, поэтому не исключены эмоциональные перегрузки и нервное перенапряжение. Старайтесь многие моменты не принимать близко к сердцу. Находите успокоение в семье, где можете выговориться и рассказать обо всех неприятностях.
Если вы пока не состоите в отношениях, то стоит об этом задуматься. В выходные можете посетить кино, театр или выставку. Акцентируйте внимание на позитивных моментах, чтобы не впасть в депрессию.
Вам стоит больше времени уделить семье и дому. В выходные можете пригласить гостей, чтобы устроить уютные посиделки и расслабиться от рабочих будней. Свободные деньги не тратьте понапрасну, а инвестируйте в недвижимость.
Некоторым представителям знака стоит рассмотреть каждое предложение о работе как шаг к финансовой независимости. Кстати, обратите внимание и на коллег - кто-то вам завидует и пытается подставить, поэтому не делитесь своими планами о чем-либо.
На этой неделе вас ждет успех. Возможно, удастся найти новую работу, на которой сможете раскрыть в полной мере свои таланты и показать знания. В финансовой стороне жизни резких изменений не предвидится, но доход будет стабильным.
Общайтесь с людьми, не уходите в себя. Разговоры по душам будут успокаивать вашу нервную систему, поэтому не отказывайтесь лишний раз от встреч с родными и близкими, с которыми можете обговорить любые темы.
Пора переставать находиться в тени своих коллег и партнеров, заявите о себе, ведь некоторые конкуренты даже не догадываются о вашем скрытом потенциале. В отношениях со своей второй половинкой проявляйте искренность и заботу.
Если вам будет эмоционально сложно справляться с большим количеством проблем, обратитесь за помощью к родственникам, они поймут вас и поддержат. Прислушивайтесь и к их советам. Позаботьтесь и о своем здоровье - продумайте правильный рацион питания и старайтесь высыпаться.