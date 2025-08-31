3.69 BYN
Календарь магнитных бурь на сентябрь 2025: когда следует быть начеку
Сентябрь - месяц переходный: лето сдает свои права осени, а природа готовится к холодам. Однако жара не сдает свои позиции, обычно первый месяц осени - время повышенной солнечной активности.
Для метеочувствительных людей особенно важно следить за графиком магнитных бурь, чтобы встретить их во всеоружии.
Что такое магнитные бури и откуда они берутся?
Магнитная буря (геомагнитная буря) - это возмущение магнитного поля Земли, которое длится от нескольких часов до нескольких суток.
Источником этого явления является Солнце. На его поверхности постоянно происходят мощные взрывы - солнечные вспышки.
В результате этих вспышек в космос выбрасываются огромные облака заряженных частиц, который иначе зовутся солнечным ветром.
Когда такой облако достигает нашей планеты (через 1-3 дня после вспышки), оно сталкивается с магнитосферой Земли. Магнитосфера начинает колебаться, это и регистрируется учеными как магнитная буря.
Факт
Силу бурь измеряют по индексу Kp, который варьируется от G1 (слабая буря) до G5 (экстремальная буря).
Какой эффект оказывают магнитные бури?
Магнитные бури могут влиять на технику (связь, навигационные системы, энергосети) и на живые организмы.
На людей бури влияют по-разному - около 50-70 % населения планеты их не ощущают, но для метеочувствительных людей (чаще это люди с хроническими заболеваниями, повышенным или пониженным давлением, эмоционально неустойчивые) последствия могут быть заметными:
- Головная боль, мигрень;
- Скачки артериального давления;
- Бессонница или, наоборот, сонливость;
- Общая слабость, упадок сил, быстрая утомляемость;
- Повышенная тревожность, раздражительность, перепады настроения;
- Обострение хронических заболеваний;
- Ноющие боли в суставах.
Считается, что причина кроется в замедлении капиллярного кровотока. Кровь сгущается, что может вызывать кислородное голодание клеток и тканей, особенно головного мозга.
В какие дни сентября Солнце будет особенно активным
Конечно, долгосрочный прогноз магнитных бурь носит ориентировочный характер. Точные данные можно получить лишь за 1-3 дня, когда спутники зафиксируют конкретную солнечную вспышку.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в целом сентябрь будет спокойным, однако в некоторые дни возможны магнитные бури.
Так, с 4 по 9 сентября зафиксирована активность в 4 балла, 5 и 7 сентября - до 5 баллов (или же уровень G1 - слабая буря). С 14 по 16 сентября также наблюдается возбужденная активность магнитных бурь с пиком в 5 баллов 15 сентября.
В остальные даты ожидаются незначительные возмущения магнитосферы.
Как пережить период магнитных бурь
Если вы чувствуете влияние солнечной активности, следуйте простым рекомендациям в неблагоприятные дни:
- Сведите к минимуму стресс;
- Откажитесь от тяжелой и жирной пищи;
- Исключите алкоголь и энергетики;
- Пейте больше чистой воды;
- Соблюдайте режим дня;
- Избегайте повышенных нагрузок;
- Контролируйте давление, если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой;
- Избегайте длительных перелетов и поездок в метро.