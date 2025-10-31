3.70 BYN
Календарь магнитных бурь на ноябрь: даты и правила, как избежать плохого самочувствия
Прошлый месяц выдался напряженным в космическом пространстве, ноябрь обещает дать передышку метеозависимым. Но риски все еще остаются. Чтобы подготовиться к любым геомагнитным колебаниям, читайте наш прогноз.
Как возникают геомагнитные бури и воздействуют на организм
Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, которые выбрасывают в космос потоки заряженных частиц - это солнечный ветер. Эти частицы, достигая Земли, сталкиваются с её магнитным полем, вызывая возмущения в магнитосфере. Наиболее интенсивные бури происходят, когда солнечный ветер сопровождается корональными выбросами массы - мощными потоками плазмы.
Такие события провоцируют колебания магнитного поля Земли, которые мы называем геомагнитными бурями. Их сила зависит от мощности солнечной активности и траектории частиц. Бури могут длиться от нескольких часов до двух-трех дней.
Космическая погода влияет на метеочувствительных людей, вызывая головные боли, усталость, бессонницу, скачки давления, а также усиливая симптомы хронических заболеваний. Нарушает работу спутников, систем GPS и энергосетей, провоцирует сбои в связи, навигации и даже отключения электричества.
В какие даты следует насторожиться
Полноценная магнитная буря в ноябре пока ожидается только одна - 25-26 числа. Будет несколько периодов с небольшим возмущением магнитосферы - 7, 16, 24, 27 ноября.
Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).
Как обезопасить себя во время магнитных бурь
Мы подготовили список советов, которые помогут снизить воздействие космического явления на организм:
- соблюдайте водный баланс;
- придерживайтесь правильного питания (вредные продукты не должны превышать 20 % от рациона);
- работайте со снижением стресса и старайтесь качественно отдыхать;
- следите за метеорологическими прогнозами;
- не забывайте принимать назначенные врачом лекарства.
Если вас регулярно что-то беспокоит в дни магнитных бурь, проконсультируйтесь с врачом. Будьте здоровы!