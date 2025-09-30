Календарь магнитных бурь в октябре 2025: когда ждать ухудшения самочувствия

В октябре 2025 года активность Солнца пойдет на спад, а космическая погода будет более спокойной. Тем не менее, метеозависимым людям не стоит полностью расслабляться. О датах, когда возможны возмущения, узнайте из этого материала.

Как возникают магнитные бури и как они влияют на нас

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, которые выбрасывают в космос потоки заряженных частиц, называемых солнечным ветром. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с её магнитным полем, вызывая возмущения в магнитосфере.

Особенно сильные бури происходят, если солнечный ветер сопровождается корональными выбросами массы - мощными выбросами плазмы. Это приводит к колебаниям магнитного поля, которые мы ощущаем как геомагнитные бури. Их интенсивность зависит от силы солнечной активности и угла воздействия частиц на магнитосферу. Обычно явление длится от нескольких часов до пары дней.

Магнитные бури могут влиять на метеочувствительных людей, вызывая головные боли, слабость или бессонницу. Они также способны нарушать работу спутников, радиосвязи и энергосистем, создавая помехи в технологических процессах. В редких случаях сильные бури могут повлиять на навигационные системы и даже на здоровье животных.

В какие числа октября активность Солнца будет повышена

Большую часть месяца геомагнитная обстановка будет стабильной. Лишь несколько периодов будут выделяться небольшими возмущениями - 4 балла: 4-6, 12-13, 26, 30-31 октября.

Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).

Как уберечь себя от воздействия космической погоды

Следование этим несложным рекомендациям облегчит ваше самочувствие во время всплесков солнечной активности:

следите за прогнозами метеослужб, чтобы быть в курсе любых изменений в магнитосфере;

налаженный режим сна помогает снизить стресс;

избегайте физической и эмоциональной перегрузки;

следите за водным балансом и разнообразием своего питания;

обратитесь к врачу за рекомендациями, которые помогут облегчить симптомы.