Квасим капусту дома: рецепты с морковью, яблоками и медом

Квашеная капуста - это не только вкусное дополнение к любому обеду, но и настоящий суперфуд, богатый витаминами C, K и группы B, а также пробиотиками, которые укрепляют кишечник и повышают иммунитет. Благодаря ферментации она улучшает пищеварение, помогает организму бороться с воспалениями и даже способствует снижению уровня стресса за счет полезных бактерий.

Низкая калорийность - около 19-25 ккал на 100 г - делает ее идеальной для здорового питания, а яркий вкус и хрустящая текстура превращают в любимое лакомство всей семьи. Приготовленная дома, она сохраняет максимум пользы, а заготовить ее на зиму проще, чем кажется. Вот три проверенных рецепта, которые порадуют вас и ваших близких.

Рецепт 1: Классическая хрустящая капуста с морковью

Ингредиенты (на 3-литровую банку):

белокочанная капуста - 2,5 кг

морковь - 300 г (2-3 средние)

соль крупная (не йодированная) - 50 г (2 ст. л. с горкой)

сахар - 1 ч. л. (по желанию, для ускорения брожения)

Процесс приготовления:

Снимите с кочана верхние вялые листья, разрежьте на четверти и удалите кочерыжку. Нашинкуйте тонкими полосками (2-3 мм) вручную или с помощью шинковки - так капуста останется хрустящей.

Морковь натрите на крупной терке - она добавит сладости и яркости.

В большом тазу смешайте овощи, добавьте соль и сахар. Переминайте руками 5-7 минут, пока капуста не пустит сок. Не перестарайтесь, чтобы не сделать ее слишком мягкой.

Плотно утрамбуйте массу в чистую 3-литровую банку, оставляя 5-7 см до верха для выделяющегося сока. Сверху прижмите чистым капустным листом или тарелкой.

Поставьте банку в глубокую миску (сок может вытекать) и держите при комнатной температуре (18-22°C) 3-5 дней. Ежедневно протыкайте деревянной палочкой до дна, чтобы выпустить газы - это предотвратит горечь.

Когда пена осядет, а рассол станет прозрачным, капуста готова. Закройте крышкой и уберите в холодильник или погреб (+2-4°C). Через 2-3 дня она станет еще вкуснее.

Совет: Для аромата добавьте горсть клюквы или пару лавровых листов на этапе утрамбовки.

Рецепт 2: Пряная капуста с яблоками и специями

Ингредиенты (на 2-литровую банку):

белокочанная капуста - 1,8 кг

яблоки (кислые, типа Антоновки) - 2 шт. (200-250 г)

морковь - 200 г (1-2 шт.)

соль крупная - 40 г (1,5 ст. л.)

тмин или семена укропа - 1 ч. л.

черный перец горошком - 5-6 шт.

Процесс приготовления:

Нашинкуйте капусту тонко, как в первом рецепте. Морковь натрите на средней терке, а яблоки нарежьте тонкими дольками, удалив сердцевину.

Смешайте овощи и яблоки в широкой посуде, посыпьте солью, тмином и перцем. Мните руками 4-5 минут до появления сока - яблоки дадут сладковатый аромат.

Уложите смесь в чистую банку, плотно утрамбовывая каждый слой кулаком или толкушкой. Сверху оставьте 4-5 см для рассола и накройте чистой марлей.

Поставьте в теплое место (20-24°C) на 3-4 дня. Дважды в день протыкайте массу деревянной шпажкой, чтобы избежать скопления газов. Если сока мало, долейте кипяченую воду с 1 ч. л. соли на 200 мл.

Когда брожение завершится (пузырьки исчезнут), перенесите банку в прохладное место (+1-5°C). Через 5-7 дней капуста будет готова к подаче - хрустящая, с пикантной кислинкой.

Совет: Подавайте с ложкой ароматного подсолнечного масла - это усилит вкус.

Рецепт 3: Быстрая капуста с медом и чесноком

Ингредиенты (на 1-литровую банку):

белокочанная капуста - 1 кг

морковь - 100 г (1 небольшая)

чеснок - 3 зубчика

соль крупная - 20 г (1 ст. л. без горки)

мед натуральный - 1 ст. л.

вода кипяченая (холодная) - 0,5 л

Процесс приготовления:

Нашинкуйте капусту и натрите морковь. Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс.

Смешайте овощи в миске, слегка придавите руками, но не мните сильно - капуста должна сохранить упругость.

Уложите смесь в банку, не доходя 3-4 см до верха.

В воде растворите соль и мед, залейте овощи так, чтобы жидкость полностью их покрыла. Если капуста всплывает, придавите ее чистым блюдцем или грузиком.

Поставьте в тепло (18-22°C) на 2-3 дня, ежедневно прокалывая для выхода газов. Когда рассол станет прозрачным, перенесите в холодильник. Через 1-2 дня можно пробовать - капуста получится нежной, с мягким медовым оттенком.

Совет: Для остроты добавьте тонкий ломтик жгучего перца на дно банки.

Хранение и подача

Заготовленная таким образом капуста хранится в прохладном месте (0-4°C) до 6-8 месяцев, сохраняя вкус и пользу. В холодильнике она остается свежей 2-3 месяца, если держать ее в рассоле. Подавайте как самостоятельную закуску, добавляйте в салаты, супы или к мясным блюдам - она универсальна. Для диетического меню сочетайте с зеленью и оливковым маслом - это низкокалорийный и сытный вариант.