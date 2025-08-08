На Солнце произошла очередная солнечная вспышка класса М news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67274714-c296-438a-9b0b-5f8ccd81b9dd/conversions/6c1a8ec1-18d8-4e2d-8e22-7e6e348c5a49-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67274714-c296-438a-9b0b-5f8ccd81b9dd/conversions/6c1a8ec1-18d8-4e2d-8e22-7e6e348c5a49-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67274714-c296-438a-9b0b-5f8ccd81b9dd/conversions/6c1a8ec1-18d8-4e2d-8e22-7e6e348c5a49-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67274714-c296-438a-9b0b-5f8ccd81b9dd/conversions/6c1a8ec1-18d8-4e2d-8e22-7e6e348c5a49-xl-___webp_1920.webp 1920w

Череда солнечных вспышек класса М продолжается, утром в пятницу на звезде произошло еще одно такое событие. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Последняя вспышка произошла сегодня в 06:53 - уровень M2.8 (сильная)", - говорится на сайте лаборатории.