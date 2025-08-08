Смотреть онлайнПрограмма ТВ
На Солнце произошла очередная солнечная вспышка класса М

Череда солнечных вспышек класса М продолжается, утром в пятницу на звезде произошло еще одно такое событие. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Последняя вспышка произошла сегодня в 06:53 - уровень M2.8 (сильная)", - говорится на сайте лаборатории.

Начиная с 3 августа на Солнце после полуторамесячного перерыва произошли уже несколько вспышек класса М. Самая сильная из них достигла балла М4.4.

