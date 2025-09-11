Не только 11 сентября: когда самолеты становились оружием в руках отчаявшихся пилотов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/499884f1-d243-4037-8c2c-136b34d5f2b8/conversions/df50ab77-9d5c-46b4-913e-89fc196bcb52-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/499884f1-d243-4037-8c2c-136b34d5f2b8/conversions/df50ab77-9d5c-46b4-913e-89fc196bcb52-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/499884f1-d243-4037-8c2c-136b34d5f2b8/conversions/df50ab77-9d5c-46b4-913e-89fc196bcb52-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/499884f1-d243-4037-8c2c-136b34d5f2b8/conversions/df50ab77-9d5c-46b4-913e-89fc196bcb52-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня 24-я годовщина терактов в США 11 сентября 2001 года, когда террористы направили захваченные самолеты на башни Всемирного торгового центра (башни-близнецы). Тогда погибли почти 3 тыс. человек, а трагедия навсегда изменила мир.

Однако стоит отметить, что умышленные авиакатастрофы с тараном зданий - не редкость. Личные кризисы, месть и психические расстройства неоднократно превращали самолеты в орудие разрушения. Трагедии, произошедшие в разных странах, это подтверждают. Мы расскажем о случаях, произошедших как до, так и после 11 сентября, включая ранее не освещенные инциденты.

Один из первых задокументированных случаев произошел 27 марта 1972 года в Ворошиловграде (ныне Луганск, Украина). Командир Ан-2 Тимофей Шовкунов, разозленный семейными ссорами, угнал самолет и направил его в свой жилой дом. Удар пришелся на этаж выше квартиры, самолет сгорел, но чудом никто из жильцов не пострадал - погиб только пилот. Расследование выявило хронические конфликты в семье, включая угрозы самоубийства.

Четыре года спустя, 26 сентября 1976 года, в Новосибирске 23-летний пилот Владимир Серков на Ан-2 врезался в пятиэтажку, где жила его жена, подававшая на развод. Самолет пробил стену, вызвал пожар, унесший жизни пяти человек, включая троих детей. Серков оставил предсмертную записку, мотивом стали ревность и скрытые проблемы со здоровьем, включая травмы головы.

В США подобные инциденты продолжились после 11 сентября. 5 января 2002 года в Тампе (Флорида) 15-летний школьник Чарльз Бишоп, симпатизировавший "Аль-Каиде", угнал Cessna 172 и врезался в небоскреб Bank of America Tower. Подросток погиб, но в здании никто не пострадал. В предсмертной записке он оправдывал террористов, протаранивших башни-близнецы 11 сентября, и критиковал политику США.

Еще одна атака произошла 18 февраля 2010 года в Остине (Техас). Программист Джозеф Эндрю Стэк, разочарованный в налоговой системе, поджег свой дом, а затем на Piper Dakota врезался в офис IRS. Погибли пилот и один сотрудник, 13 человек были ранены. Стэк оставил манифест, обвиняя бюрократию, банки и правительство в своих неудачах.

Эти случаи - лишь часть истории. В 1977 году в Алис-Спрингс (Австралия) бывший сотрудник авиакомпании Колин Форман на Beechcraft Baron врезался в терминал аэропорта из мести, унеся жизни четырех человек на земле.

В 1979-м в Боготе (Колумбия) механик угнал Hawker-Siddeley HS-748 и таранил жилой район, погибли трое жильцов.

Годом позже, в 1980-м, в Барра-ду-Гарсас (Бразилия) пилот Мауро Милхомем после ссоры с женой направил Embraer EMB 721 в отель, связанный с ее семьей. Тогда погибли семеро, четверо были ранены.

29 декабря 2015 года в Анкоридже (Аляска) 42-летний мужчина на Cessna 172 врезался в офисное здание, где работала его жена. Пилот погиб, но на земле обошлось без жертв.