Не только 11 сентября: когда самолеты становились оружием в руках отчаявшихся пилотов
Сегодня 24-я годовщина терактов в США 11 сентября 2001 года, когда террористы направили захваченные самолеты на башни Всемирного торгового центра (башни-близнецы). Тогда погибли почти 3 тыс. человек, а трагедия навсегда изменила мир.
Однако стоит отметить, что умышленные авиакатастрофы с тараном зданий - не редкость. Личные кризисы, месть и психические расстройства неоднократно превращали самолеты в орудие разрушения. Трагедии, произошедшие в разных странах, это подтверждают. Мы расскажем о случаях, произошедших как до, так и после 11 сентября, включая ранее не освещенные инциденты.
Один из первых задокументированных случаев произошел 27 марта 1972 года в Ворошиловграде (ныне Луганск, Украина). Командир Ан-2 Тимофей Шовкунов, разозленный семейными ссорами, угнал самолет и направил его в свой жилой дом. Удар пришелся на этаж выше квартиры, самолет сгорел, но чудом никто из жильцов не пострадал - погиб только пилот. Расследование выявило хронические конфликты в семье, включая угрозы самоубийства.
Четыре года спустя, 26 сентября 1976 года, в Новосибирске 23-летний пилот Владимир Серков на Ан-2 врезался в пятиэтажку, где жила его жена, подававшая на развод. Самолет пробил стену, вызвал пожар, унесший жизни пяти человек, включая троих детей. Серков оставил предсмертную записку, мотивом стали ревность и скрытые проблемы со здоровьем, включая травмы головы.
В США подобные инциденты продолжились после 11 сентября. 5 января 2002 года в Тампе (Флорида) 15-летний школьник Чарльз Бишоп, симпатизировавший "Аль-Каиде", угнал Cessna 172 и врезался в небоскреб Bank of America Tower. Подросток погиб, но в здании никто не пострадал. В предсмертной записке он оправдывал террористов, протаранивших башни-близнецы 11 сентября, и критиковал политику США.
Еще одна атака произошла 18 февраля 2010 года в Остине (Техас). Программист Джозеф Эндрю Стэк, разочарованный в налоговой системе, поджег свой дом, а затем на Piper Dakota врезался в офис IRS. Погибли пилот и один сотрудник, 13 человек были ранены. Стэк оставил манифест, обвиняя бюрократию, банки и правительство в своих неудачах.
Эти случаи - лишь часть истории. В 1977 году в Алис-Спрингс (Австралия) бывший сотрудник авиакомпании Колин Форман на Beechcraft Baron врезался в терминал аэропорта из мести, унеся жизни четырех человек на земле.
В 1979-м в Боготе (Колумбия) механик угнал Hawker-Siddeley HS-748 и таранил жилой район, погибли трое жильцов.
Годом позже, в 1980-м, в Барра-ду-Гарсас (Бразилия) пилот Мауро Милхомем после ссоры с женой направил Embraer EMB 721 в отель, связанный с ее семьей. Тогда погибли семеро, четверо были ранены.
29 декабря 2015 года в Анкоридже (Аляска) 42-летний мужчина на Cessna 172 врезался в офисное здание, где работала его жена. Пилот погиб, но на земле обошлось без жертв.
Подобные трагедии, по данным экспертов, происходят в среднем 2–3 раза в год среди частных пилотов. Они напоминают: за штурвалом - не только профессионалы, но и люди с их слабостями.