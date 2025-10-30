Один утеплитель на все случаи жизни: гид по выбору PIR-плит для разных задач ремонта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00dd8ac7-6b7a-449e-a194-cdeb6b6cb4e0/conversions/0f5d5cb2-bea9-4265-b453-438a8d74fed1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00dd8ac7-6b7a-449e-a194-cdeb6b6cb4e0/conversions/0f5d5cb2-bea9-4265-b453-438a8d74fed1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00dd8ac7-6b7a-449e-a194-cdeb6b6cb4e0/conversions/0f5d5cb2-bea9-4265-b453-438a8d74fed1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00dd8ac7-6b7a-449e-a194-cdeb6b6cb4e0/conversions/0f5d5cb2-bea9-4265-b453-438a8d74fed1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Запланировали ремонт и запутались в выборе утеплителя? Для балкона - один, для пола - другой, для мансарды - третий? А еще к каждому нужна дополнительная комплектация: пароизоляция, гидроизоляция... Голова идет кругом? Есть решение проще!

Давайте разберемся в линейке PIR-плит LOGICPIR компании ТЕХНОНИКОЛЬ. Эти термоплиты дают готовое, идеальное решение, которое избавит вас от головной боли со сложными "пирогами" из материалов.

Почему PIR? Все гениальное - просто

PIR - это современная теплоизоляция, которая смогла то, что не удавалось традиционным материалам. Она объединила в себе, казалось бы, несовместимое, и главное - значительно упростила монтаж.

Тонкий, но теплый. Коэффициент теплопроводности - 0,023 Вт/м·К. На практике это значит, что тонкая плита PIR сохраняет тепло так же эффективно, как толстый слой традиционного утеплителя. Вы экономите драгоценное пространство.

Устали от сложных "пирогов"? Алюминиевая фольга с двух сторон - это и есть готовая пароизоляция. Вам больше не нужно покупать, раскатывать и крепить отдельно пленку. Это уже "встроено" в плиту. Вы экономите деньги, время и нервы.

Создает "эффект термоса". Фольгированные поверхности плит работают как зеркало для тепла. Они отражают до 97 % инфракрасного излучения обратно в помещение. Будь то баня, балкон или мансарда - при утеплении стен и потолка вы получаете герметичную капсулу, которая быстро прогревается и долго сохраняет тепло.

Не боится воды. Закрытоячеистая структура материала обеспечивает почти нулевое водопоглощение. Плита не намокает, не гниет и не теряет свойств, а значит, в утеплителе не заведется плесень.

Прочный и легкий. Выдерживает давление до 15 т на 1 кв. м (актуально для полов под стяжку), но при этом плиты легкие - одна плита весит меньше килограмма. С их монтажом справится один человек - они легко режутся, с ними удобно работать, при контакте с кожей нет зуда.

Одним словом, это надежный барьер от холода и сырости, который еще и монтируется с неожиданной легкостью. Но чтобы раскрыть его потенциал на 100 %, важно выбрать правильный тип плиты.

Ваш гид по выбору: какая плита для какой задачи?

Не нужно запоминать тонкости. Просто найдите свою цель в ремонте - и вы сразу поймете, какое решение вам нужно.

Цель: утеплить БАЛКОН или ЛОДЖИЮ

Ваш вариант: LOGICPIR Балкон.

Почему именно она? Это идеальный пример простого монтажа. Плита крепится, стыки проклеиваются алюминиевым скотчем - и готово! Никаких дополнительных пленок. Тепловой контур герметичен.

Что вы получите? Самый быстрый способ превратить холодный балкон в комфортную жилую зону, сэкономив на материалах и сохранив нервы.

Цель: построить БАНЮ или САУНУ

Ваш вариант: LOGICPIR Баня.

Почему именно она? Это вопрос безопасности. Данная плита имеет группу горючести Г1 (не поддерживает горение) и выдерживает температуру до 120 °C, что делает ее единственно верным выбором для парной. Фольга надежно отражает пар и тепло.

Что вы получите? Абсолютно безопасный для здоровья материал, который не выделяет вредных веществ даже в раскаленной парилке. Баня будет быстро нагреваться и долго держать жар.

Цель: сделать теплый ПОЛ или утеплить перекрытие

Ваш вариант: LOGICPIR Полы.

Почему именно она? Ее ключевая особенность - высокая прочность на сжатие (150 кПа). Она создана, чтобы выдерживать вес бетонной стяжки, мебели и постоянные нагрузки. При этом обкладка из ламинированной фольги защищает плиту от щелочной среды бетона.

Что вы получите? Уверенность, что пол не просядет. А если вы укладываете "теплый пол", то вся энергия будет идти на обогрев комнаты, а не улицы, что значительно снизит счета за отопление.

Цель: обустроить жилую МАНСАРДУ или утеплить КРОВЛЮ

Ваш вариант: LOGICPIR Ф/Ф или большеформатный LOGICPIR PROF Ф/Ф.

Почему именно она? В ней сочетаются легкость и жесткость, что позволяет эффективно утеплить скатную кровлю, не перегружая стропильную систему и не "съедая" драгоценные сантиметры высоты в мансарде. И снова - фольга заменяет собой слой пароизоляции. Большеформатные LOGICPIR PROF Ф/Ф имеют увеличенный размер (плита - 2400 х 1200 мм), закрывают за раз большую площадь, что ускоряет монтаж.

Что вы получите? Просторную и уютную комнату под крышей вместо пыльного чердака. Монтаж упрощается, так как отпадает необходимость в дополнительном слое гидро-ветрозащиты.

Не бойтесь браться за монтаж: это действительно просто

Одно из главных преимуществ PIR-плит - удобство монтажа. С ним справится даже неподготовленный человек.

Плиты легко режутся обычным строительным ножом.

L-кромки позволяют стыковать плиты плотно, как пазл, избегая мостиков холода.

Не нужно ничего выдумывать в монтаже. На сайте ТЕХНОНИКОЛЬ (nav.tn.ru) вы найдете детальные пошаговые схемы монтажа (TH-СТЕНА, TH-ПОЛ) для каждого типа конструкций. Просто следуйте инструкции.

Для создания герметичного пароизоляционного слоя достаточно тщательно проклеить все стыки специальной алюминиевой лентой.