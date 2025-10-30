3.71 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Один утеплитель на все случаи жизни: гид по выбору PIR-плит для разных задач ремонта
Запланировали ремонт и запутались в выборе утеплителя? Для балкона - один, для пола - другой, для мансарды - третий? А еще к каждому нужна дополнительная комплектация: пароизоляция, гидроизоляция... Голова идет кругом? Есть решение проще!
Давайте разберемся в линейке PIR-плит LOGICPIR компании ТЕХНОНИКОЛЬ. Эти термоплиты дают готовое, идеальное решение, которое избавит вас от головной боли со сложными "пирогами" из материалов.
Почему PIR? Все гениальное - просто
PIR - это современная теплоизоляция, которая смогла то, что не удавалось традиционным материалам. Она объединила в себе, казалось бы, несовместимое, и главное - значительно упростила монтаж.
- Тонкий, но теплый. Коэффициент теплопроводности - 0,023 Вт/м·К. На практике это значит, что тонкая плита PIR сохраняет тепло так же эффективно, как толстый слой традиционного утеплителя. Вы экономите драгоценное пространство.
- Устали от сложных "пирогов"? Алюминиевая фольга с двух сторон - это и есть готовая пароизоляция. Вам больше не нужно покупать, раскатывать и крепить отдельно пленку. Это уже "встроено" в плиту. Вы экономите деньги, время и нервы.
- Создает "эффект термоса". Фольгированные поверхности плит работают как зеркало для тепла. Они отражают до 97 % инфракрасного излучения обратно в помещение. Будь то баня, балкон или мансарда - при утеплении стен и потолка вы получаете герметичную капсулу, которая быстро прогревается и долго сохраняет тепло.
- Не боится воды. Закрытоячеистая структура материала обеспечивает почти нулевое водопоглощение. Плита не намокает, не гниет и не теряет свойств, а значит, в утеплителе не заведется плесень.
- Прочный и легкий. Выдерживает давление до 15 т на 1 кв. м (актуально для полов под стяжку), но при этом плиты легкие - одна плита весит меньше килограмма. С их монтажом справится один человек - они легко режутся, с ними удобно работать, при контакте с кожей нет зуда.
Одним словом, это надежный барьер от холода и сырости, который еще и монтируется с неожиданной легкостью. Но чтобы раскрыть его потенциал на 100 %, важно выбрать правильный тип плиты.
Ваш гид по выбору: какая плита для какой задачи?
Не нужно запоминать тонкости. Просто найдите свою цель в ремонте - и вы сразу поймете, какое решение вам нужно.
Цель: утеплить БАЛКОН или ЛОДЖИЮ
- Ваш вариант: LOGICPIR Балкон.
- Почему именно она? Это идеальный пример простого монтажа. Плита крепится, стыки проклеиваются алюминиевым скотчем - и готово! Никаких дополнительных пленок. Тепловой контур герметичен.
- Что вы получите? Самый быстрый способ превратить холодный балкон в комфортную жилую зону, сэкономив на материалах и сохранив нервы.
Цель: построить БАНЮ или САУНУ
- Ваш вариант: LOGICPIR Баня.
- Почему именно она? Это вопрос безопасности. Данная плита имеет группу горючести Г1 (не поддерживает горение) и выдерживает температуру до 120 °C, что делает ее единственно верным выбором для парной. Фольга надежно отражает пар и тепло.
- Что вы получите? Абсолютно безопасный для здоровья материал, который не выделяет вредных веществ даже в раскаленной парилке. Баня будет быстро нагреваться и долго держать жар.
Цель: сделать теплый ПОЛ или утеплить перекрытие
- Ваш вариант: LOGICPIR Полы.
- Почему именно она? Ее ключевая особенность - высокая прочность на сжатие (150 кПа). Она создана, чтобы выдерживать вес бетонной стяжки, мебели и постоянные нагрузки. При этом обкладка из ламинированной фольги защищает плиту от щелочной среды бетона.
- Что вы получите? Уверенность, что пол не просядет. А если вы укладываете "теплый пол", то вся энергия будет идти на обогрев комнаты, а не улицы, что значительно снизит счета за отопление.
Цель: обустроить жилую МАНСАРДУ или утеплить КРОВЛЮ
- Ваш вариант: LOGICPIR Ф/Ф или большеформатный LOGICPIR PROF Ф/Ф.
- Почему именно она? В ней сочетаются легкость и жесткость, что позволяет эффективно утеплить скатную кровлю, не перегружая стропильную систему и не "съедая" драгоценные сантиметры высоты в мансарде. И снова - фольга заменяет собой слой пароизоляции. Большеформатные LOGICPIR PROF Ф/Ф имеют увеличенный размер (плита - 2400 х 1200 мм), закрывают за раз большую площадь, что ускоряет монтаж.
- Что вы получите? Просторную и уютную комнату под крышей вместо пыльного чердака. Монтаж упрощается, так как отпадает необходимость в дополнительном слое гидро-ветрозащиты.
Не бойтесь браться за монтаж: это действительно просто
Одно из главных преимуществ PIR-плит - удобство монтажа. С ним справится даже неподготовленный человек.
- Плиты легко режутся обычным строительным ножом.
- L-кромки позволяют стыковать плиты плотно, как пазл, избегая мостиков холода.
- Не нужно ничего выдумывать в монтаже. На сайте ТЕХНОНИКОЛЬ (nav.tn.ru) вы найдете детальные пошаговые схемы монтажа (TH-СТЕНА, TH-ПОЛ) для каждого типа конструкций. Просто следуйте инструкции.
- Для создания герметичного пароизоляционного слоя достаточно тщательно проклеить все стыки специальной алюминиевой лентой.
Больше не нужно гадать, покупать лишние материалы и бояться сложных "пирогов". С линейкой LOGICPIR вы получаете четкий и понятный выбор: для каждой задачи - своя оптимальная плита, которая объединяет в себе утеплитель, пароизоляцию и отражающую изоляцию. Это инвестиция в долговечный комфорт вашего дома с минимальными затратами сил и средств. Выбирайте умный подход и наслаждайтесь теплом.