Осенние поделки: предложили интересные идеи для детского творчества
Поделки - это не только увлекательное времяпрепровождение, но и полезное занятие. У малышей развивается мелкая моторика, воображение и концентрация внимания. Такое творчество помогает ребенку научиться различать цвета и формы, выработать терпение и последовательность действий, а также способствует эмоциональному расслаблению.
"Ежик" из шишки и пластилина
Такую милую фигурку смогут сделать даже самые маленькие, ведь в данном случае нужны только природные материалы, которые можно собрать во время прогулки на улице, и пластилин.
Необходимые материалы:
- одна шишка среднего размера;
- пластилин (коричневый, черный, красный и зеленый).
Как изготовить:
- Сформируйте вытянутый овал из коричневого пластилина для мордочки. Затем создайте четыре плоских лапки в виде лепешки.
- Соедините лапки и мордочку с сосновой шишкой. Скатайте маленький черный шарик, который станет глазками и носиком, и аккуратно прикрепите его к мордочке.
- Сделайте небольшое красное яблочко из пластилина, а из зеленого - маленький листик. Соедините листик с яблоком, а затем прикрепите готовое яблоко к ежику.
Яблочные "звездочки"
Для этой осенней поделки нужно использовать спелые фрукты, из которых получатся яркие узоры, которыми можно украсить открытку или альбом.
Необходимые материалы:
- 3-4 яблока разного размера;
- кисть широкая для нанесения краски, средняя и маленькая для уточнения деталей;
- баночка с водой;
- краска на водной основе (акрил, гуашь, акварель);
- лист плотной бумаги формата А4;
- салфетки.
Как изготовить:
- Выберите спелое твердое яблоко, разрежьте его горизонтально пополам, чтобы разрез был похож на звездочку.
- Равномерно нанесите краску кистью на срез яблока (краска стекать не должна, иначе размоется отпечаток).
- Аккуратно, но плотно приложите яблоко срезом к бумаге, прижмите его на несколько секунд. Отнимите яблоко от бумаги.
- Нанесите другой цвет краски и повторите описанные выше этапы, чтобы создать узор или композицию.
Чтобы "звездочки" получились разные, используйте яблоки не одного сорта и размера. Чтобы оригинальный рисунок получился красивым, для начала можно потренироваться оставлять яблочные "штампы" на черновике.
5. Дайте краске высохнуть, а далее можете добавить некоторые детали кистью или другими материалами.
Овощной человечек
Овощной человечек - это не только забавная поделка, но и отличный способ развить фантазию и мелкую моторику у детей. Процесс создания такого персонажа превращается в увлекательную игру, при которой ребенок сможет почувствовать настоящим скульптором.
Необходимые материалы:
- одна средняя морковь (для туловища);
- две маленькие картофелины (для головы и ног);
- половинка болгарского перца (для рук);
- две гвоздики (для глаз);
- петрушка (для волос);
- зубочистки (для скрепления деталей между собой).
Как изготовить:
- Овощи промойте. У моркови обрежьте края, чтобы она устойчиво стояла. Прикрепите к ней сначала одну картофелину, которая послужит головой (соединять овощные детали необходимо с помощью зубочистки), затем к другому краю моркови добавьте вторую картофелину, чтобы вышло основание ног.
- Из перца вырежьте маленькие ладошки и закрепите их по бокам моркови-туловища с помощью зубочистки.
- Вставьте гвоздики в картофельную голову, чтобы получились глаза, а пучок петрушки закрепите на голове, которые станут имитацией волос.
Аппликация из бумаги "Осеннее дерево"
Бумажные аппликации помогают развивать детскую фантазию, способствуют знакомству с палитрой цветов, а складывание и соединение деталей совершенствуют мелкую моторику рук.
Необходимые материалы:
- по одному листу цветной бумаги формата А4 (оранжевого, желтого и коричневого цветов);
- белый картон формата А3;
- клей-карандаш;
- ножницы;
- простой карандаш.
Как изготовить:
- На цветной бумаге нарисуйте контуры листьев, затем аккуратно их вырежьте. Можно сделать от 10 до 15 экземпляров разнообразных форм.
- Чтобы поделка приобрела объем, каждый лист можно сложить гармошкой или веером.
- Приложите к бумаге вырезанные детали. Приклейте их клеем к белому картону.
- Из коричневой полоски вырежьте ствол и тонкие ветки, приклейте их к композиции.
Фигурка из глины в форме грибочка
Занятия лепкой влияют на развитие мелкой моторики у детей, а также помогают разобраться в простых пропорциях.
Необходимые материалы:
- 200 г полимерной глины (она не требует обжига);
- акриловые краски красного и белого цветов;
- художественная кисть;
- фольга (для создания подставки).
Как изготовить:
- Сформируйте из глины ножку гриба цилиндрической формы (высота должна быть примерно 10 см) и шляпку в виде диска (диаметром около 8 см). Соедините обе части, плотно прижав их друг к другу.
- С помощью белой краски нанесите на шляпку характерные точки, чтобы получился мухомор. После полного высыхания изделия (примерно через 24 часа) покройте шляпку красным цветом, а ножку оставьте белой.
Браслет из бисера
Для детей старшего возраста подойдет плетение, которое разовьет мышление и последовательность.
Необходимые материалы:
- мелкий бисер (примерно по 15-20 штук) трех цветов: оранжевого, желтого и коричневого;
- 50 см тонкой проволоки или лески;
- пара бусин-зажимов;
- ножницы.
Как изготовить:
- Нанижите бисер на леску (проволоку), чередуя цвета в желаемом порядке. Длина готового браслета должна быть примерно 15-20 см.
- Зафиксируйте концы лески (проволоки) с помощью зажимных бусин и надежно завяжите узелок.
Объемная поделка "Дерево" из подручных материалов
В данном варианте осенней поделки своими руками ребенок сможет создать объемную модель.
Необходимые материалы:
- 50 см проволоки;
- картон (квадрат со сторонами 20 см);
- гуашь (коричневая и зеленая);
- клей ПВА;
- кисточка.
Как изготовить:
- Скрутите проволоку таким образом, чтобы получился ствол с ответвлениями. Зафиксируйте созданную модель клеем на картоне.
- Покройте ствол дерева коричневой краской, а ветви - зеленой, чтобы сымитировать листву.
Не стоит пугаться, если краска легла неровным тоном. Просто прокройте проволоку вторым слоем, но только после полного высыхания первого.
3. Для пышности можно вырезать бумажные листья и приклеить их к картону.
Ветвь с бумажными птицами
С этой поделкой из бумаги справятся дети любого возраста.
Необходимые материалы:
- небольшая сухая ветка (примерно 20-30 см);
- цветная бумага формата А4 (по одному листу синего, оранжевого и желтого цветов);
- клей-карандаш;
- ножницы;
- простой карандаш.
Как изготовить:
- Нарисуйте на цветной бумаге и аккуратно вырежьте 4-5 птичек. Используйте простые формы: треугольник - для туловища, упрощенные крылья и хвостик.
- Чтобы придать крыльям объем, слегка согните их. Затем в понравившемся порядке разместите птиц вдоль ветки и приклейте их.
"Тыква-светильник" из пластилина
Эта поделка из пластилина подарит вашему ребенку радость и ощущение волшебства.
Необходимые материалы:
- пластилин оранжевого и зеленого (для листьев), черный (для мордочки) цветов;
- небольшая лампочка (она будет выполнять функцию формы);
- деревянная зубочистка.
Как изготовить:
- Облепите лампочку слоем оранжевого пластилина толщиной примерно 1 см. Придайте очертания тыквы.
- Сформируйте из зеленого пластилина небольшой черенок и листик, закрепите их на тыкве с помощью зубочистки.
- Слепите из черного пластилина "глаза", "нос" и "рот", прикрепите к пластилиновой тыкве. Дайте поделке немного подсохнуть, а затем осторожно извлеките лампочку. В результате у вас должна получиться фигурка, которую можно использовать в качестве подсвечника.
Кораблик из картона
Картонный кораблик - творчество с уклоном на экологические темы. Так, ребенок сможет интересно провести время и осознать важность переработки некоторых материалов, чтобы сохранить окружающую среду.
Необходимые материалы:
- лист гофрированного картона 15х20 см;
- цветная бумага (для паруса);
- две деревянные зубочистки (для создания мачты);
- клей;
- краски (гуашь или акрил) синего и коричневого цветов.
Как изготовить:
- Вырежьте из картона основу для кораблика (трапеция с небольшими бортиками). Разукрасьте корпус кораблика коричневой краской.
- Зафиксируйте зубочистки клеем, формируя мачты. Из цветной бумаги вырежьте и приклейте парус к мачтам.
- Нарисуйте синие волны около кораблика.
Куклы из листьев кукурузных початков
Такие куклы считаются традиционными народными игрушками, которые создаются из простых деталей. Делать кукол можно различных размеров и форм, что поможет развить творческое мышление и мелкую моторику.
Необходимые материалы:
- высушенные листья кукурузных початков (лучше использовать листья из нескольких початков для разнообразия цветов и текстур);
- бечевка, нитки или тонкая веревка (для скрепления деталей);
- ножницы;
- вода (для замачивания листьев);
- для украшения цветные нитки мулине, кусочки ткани, пуговицы, бусины (по желанию).
Как изготовить:
- Замочите высушенные листья кукурузы в теплой воде на 15-20 минут, чтобы они стали эластичными. По желанию листья можно покрасить, используя природные красители (например, лук или кофе), в любые цвета.
- Соберите несколько листьев вместе, скрутите их в плотный шар и закрепите бечевкой. Сформируйте голову куклы. Оставьте небольшой хвостик из листьев внизу головы для дальнейшего крепления к телу.
- Возьмите большое количество листьев, сложите их в пучок пополам - так получится "юбка" (тело куклы). Проденьте хвостик "головы" через центр пучка и плотно закрепите бечевкой на уровне шеи.
- Скрутите из листьев еще два небольших жгута, чтобы сделать руки. Прикрепите их по бокам тела под головой с помощью бечевки.
- По желанию используйте цветные нитки, кусочки ткани, пуговицы, бусины или другие материалы, чтобы сделать кукле "прическу", одежду или аксессуары.
Такие осенние поделки своими руками можно сооружать как дома, так и в детском саду. Не бойтесь добавлять при изготовлении детских поделок собственные детали и штрихи. Творите с удовольствием!