Парад планет: сразу четыре ярких небесных тела можно будет увидеть в ночь на 19 августа

В ночь на 19 августа на небе северного полушария можно будет увидеть парад планет: Меркурий, Венера и Юпитер, а также Луна образуют заметную линию над восточным горизонтом. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, информирует ТАСС.

"На небе можно будет наблюдать парад планет. Сразу четыре ярких небесных тела, Меркурий, Венера, Юпитер и Луна, выстроятся сегодня ночью в одну линию на небе северного полушария", - указали в лаборатории.

Уточняется, что явление будет доступно для наблюдения примерно за час до восхода Солнца. Сообщается, что Венера и Юпитер находятся рядом уже около двух недель, а Меркурий присоединился к ним пару дней назад. "Луна же окажется в нужной позиции только на одну сегодняшнюю ночь и уже завтра переместится в соседний участок неба, сломав строй небесных тел", - уточнили ученые.

Чтобы увидеть парад, отметили астрономы, важно дождаться Меркурия, который появится низко над горизонтом незадолго до рассвета. Оптимальным временем для наблюдения считается примерно 04.00.