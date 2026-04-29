Праздники в мае в Беларуси

Май в Беларуси - один из самых насыщенных праздниками месяцев года. Белорусов в последнем весеннем месяце ждут профессиональные даты, государственные торжества, международные и церковные праздники.

Каждый из них имеет богатую историю и глубоко укоренен в жизни общества. Ниже редакция NEWS.BY собрала истории 11 ключевых майских праздников.

1 мая

Праздник труда

Праздник труда уходит корнями в события 1 мая 1886 года в США, когда рабочие провели массовую забастовку и демонстрацию с требованием восьмичасового рабочего дня. Столкновение с полицией привело к трагическим жертвам, но событие стало символом борьбы за права трудящихся. В 1889-м Парижский конгресс II Интернационала провозгласил 1 мая Днем международной солидарности рабочих и предложил ежегодно отмечать его демонстрациями и митингами.

Фото: belta.by

В советское время 1 Мая превратился в один из главных выходных с грандиозными демонстрациями. Указом Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко № 157 от 26 марта 1998 года День международной солидарности трудящихся был переименован в Праздник труда и официально закреплен как нерабочий день.

5 мая

День печати

Дата 5 мая выбрана не случайно. По одной версии, она приурочена к выходу первого номера газеты "Правда" в 1912 году - важнейшему событию в истории рабочей печати. По другой, - к 5 мая 1581 года, когда в Острожской типографии Ивана Федорова вышел первый славянский календарь Андрея Рымши "Хронология" на старобелорусском наречии с поэтическими текстами для каждого месяца. Это издание считается одним из первых поэтических сборников на белорусских землях.

Фото: freepik.com

В современной Беларуси День печати официально установлен указом Президента № 156 от 2 мая 1996 года. Праздник объединяет журналистов, редакторов, полиграфистов, издателей и всех, кто причастен к созданию и распространению печатной продукции. Он подчеркивает роль слова и информации в развитии общества и сохраняет преемственность многовековых традиций белорусской печати.

7 мая

День работников радио, телевидения и связи

7 мая 1895 года русский физик Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал первый в мире радиоприемник. Это событие стало днем рождения радио.

В Беларуси праздник получил статус профессионального в 1998 году по указу Президента. Сегодня он объединяет работников радио, телевидения, связи, IT-инфраструктуры и всех специалистов, обеспечивающих информационное пространство страны. История белорусского радио началась еще в 1925 году, а телевидение впервые вышло в эфир в 1956-м - с тех пор отрасль стала неотъемлемой частью жизни общества.

9 мая

День Победы

9 мая 1945 года завершился великий подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Белорусская земля одной из первых приняла удар фашистской Германии 22 июня 1941 года и стала ареной самых ожесточенных сражений. Страна потеряла своего каждого третьего жителя, но партизанское и подпольное движение, борьба на фронте и самоотверженный труд в тылу внесли огромный вклад в общее дело - в победу над фашизмом.

Фото: Минск-Новости

Указом главы Беларуси от 26 марта 1998 года День Победы был официально закреплен как государственный праздник. Для белорусов он стал днем глубокой памяти, благодарности ветеранам, партизанам и труженикам тыла.

10 мая

День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь

Изначально праздник назывался Днем Государственного герба и Государственного флага, а в 2023 году к названию добавили Государственный гимн, подчеркнув значение всех трех символов суверенитета.

Дата приурочена ко второму воскресенью мая и служит напоминанием о важности национальной идентичности и преемственности. В воскресный день во всей Беларуси поднимают Государственный флаг, проводят тематические концерты и выставки.

12 мая

Международный день медицинской сестры

12 мая - день рождения Флоренс Найтингейл (1820-1910 гг.), основательницы современного сестринского дела и первой профессиональной медсестры. Именно она во время Крымской войны организовала систему ухода за ранеными, заложив основы сестринского образования и гигиены в медицине.

Фото: freepik.com

В Беларуси его отмечают с особой теплотой, ведь медицинские сестры и братья находятся на передовой здравоохранения ежедневно. Праздник призван подчеркнуть самоотверженность, милосердие и профессионализм тех, кто заботится о здоровье нации.

15 мая

День семьи

Международный день семьи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Идея возникла в 1980-е годы, когда мировое сообщество стало уделять больше внимания проблемам семьи, демографии и межпоколенных отношений.

В Беларуси праздник подчеркивает традиционные семейные ценности и государственную политику поддержки многодетных и молодых семей. В этот день проводят семейные фестивали, спортивные конкурсы и акции, направленные на укрепление института семьи.

16 мая

День работников физической культуры и спорта

Корни физической культуры в Беларуси уходят в конец XIX века - первая общественная спортивная организация появилась в 1892 году. После 1917 года развитие спорта стало частью государственной политики, направленной на укрепление здоровья народа.

Фото: Минск-Новости

Сегодня праздник объединяет тренеров, спортсменов, инструкторов и всех, кто развивает здоровый образ жизни. Беларусь гордится своими олимпийскими достижениями, а День работников физической культуры и спорта - возможность сказать спасибо тем, кто стоит за победами и популяризацией спорта в обществе.

21 мая

Вознесение Господне

Вознесение Господне - один из великих двунадесятых праздников православной церкви. Он отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событии, описанном в Евангелии, когда Иисус Христос вознесся на небо на глазах у учеников, пообещав им ниспослать Святого Духа.

Вознесение всегда приходится на четверг. В храмах Беларуси проходят торжественные богослужения. Праздник напоминает о вечных ценностях и связи земного и небесного.

28 мая

День пограничника

История праздника начинается 28 мая 1918 года, когда Декретом Совета народных комиссаров была учреждена Пограничная охрана РСФСР. С 1958 года в СССР эта дата стала официальным Днем пограничника. Белорусские пограничники проявили массовый героизм в годы Великой Отечественной войны. После обретения независимости Беларусь сохранила традицию отмечать День пограничника 28 мая. Праздник - дань уважения мужеству, дисциплине и верности долгу тех, кто ежедневно стоит на страже государственных границ.

31 мая

День химика

День химика отмечается в последнее воскресенье мая. Химическая промышленность в советское время играла ключевую роль в экономике, а праздник стал признанием заслуг ученых, инженеров и рабочих отрасли.