Праздники в мае в Беларуси
Май в Беларуси - один из самых насыщенных праздниками месяцев года. Белорусов в последнем весеннем месяце ждут профессиональные даты, государственные торжества, международные и церковные праздники.
Каждый из них имеет богатую историю и глубоко укоренен в жизни общества. Ниже редакция NEWS.BY собрала истории 11 ключевых майских праздников.
1 мая
Праздник труда
Праздник труда уходит корнями в события 1 мая 1886 года в США, когда рабочие провели массовую забастовку и демонстрацию с требованием восьмичасового рабочего дня. Столкновение с полицией привело к трагическим жертвам, но событие стало символом борьбы за права трудящихся. В 1889-м Парижский конгресс II Интернационала провозгласил 1 мая Днем международной солидарности рабочих и предложил ежегодно отмечать его демонстрациями и митингами.
В советское время 1 Мая превратился в один из главных выходных с грандиозными демонстрациями. Указом Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко № 157 от 26 марта 1998 года День международной солидарности трудящихся был переименован в Праздник труда и официально закреплен как нерабочий день.
5 мая
День печати
Дата 5 мая выбрана не случайно. По одной версии, она приурочена к выходу первого номера газеты "Правда" в 1912 году - важнейшему событию в истории рабочей печати. По другой, - к 5 мая 1581 года, когда в Острожской типографии Ивана Федорова вышел первый славянский календарь Андрея Рымши "Хронология" на старобелорусском наречии с поэтическими текстами для каждого месяца. Это издание считается одним из первых поэтических сборников на белорусских землях.
В современной Беларуси День печати официально установлен указом Президента № 156 от 2 мая 1996 года. Праздник объединяет журналистов, редакторов, полиграфистов, издателей и всех, кто причастен к созданию и распространению печатной продукции. Он подчеркивает роль слова и информации в развитии общества и сохраняет преемственность многовековых традиций белорусской печати.
7 мая
День работников радио, телевидения и связи
7 мая 1895 года русский физик Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал первый в мире радиоприемник. Это событие стало днем рождения радио.
В Беларуси праздник получил статус профессионального в 1998 году по указу Президента. Сегодня он объединяет работников радио, телевидения, связи, IT-инфраструктуры и всех специалистов, обеспечивающих информационное пространство страны. История белорусского радио началась еще в 1925 году, а телевидение впервые вышло в эфир в 1956-м - с тех пор отрасль стала неотъемлемой частью жизни общества.
9 мая
День Победы
9 мая 1945 года завершился великий подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Белорусская земля одной из первых приняла удар фашистской Германии 22 июня 1941 года и стала ареной самых ожесточенных сражений. Страна потеряла своего каждого третьего жителя, но партизанское и подпольное движение, борьба на фронте и самоотверженный труд в тылу внесли огромный вклад в общее дело - в победу над фашизмом.
Указом главы Беларуси от 26 марта 1998 года День Победы был официально закреплен как государственный праздник. Для белорусов он стал днем глубокой памяти, благодарности ветеранам, партизанам и труженикам тыла.
10 мая
День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь
Изначально праздник назывался Днем Государственного герба и Государственного флага, а в 2023 году к названию добавили Государственный гимн, подчеркнув значение всех трех символов суверенитета.
Дата приурочена ко второму воскресенью мая и служит напоминанием о важности национальной идентичности и преемственности. В воскресный день во всей Беларуси поднимают Государственный флаг, проводят тематические концерты и выставки.
12 мая
Международный день медицинской сестры
12 мая - день рождения Флоренс Найтингейл (1820-1910 гг.), основательницы современного сестринского дела и первой профессиональной медсестры. Именно она во время Крымской войны организовала систему ухода за ранеными, заложив основы сестринского образования и гигиены в медицине.
В Беларуси его отмечают с особой теплотой, ведь медицинские сестры и братья находятся на передовой здравоохранения ежедневно. Праздник призван подчеркнуть самоотверженность, милосердие и профессионализм тех, кто заботится о здоровье нации.
15 мая
День семьи
Международный день семьи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Идея возникла в 1980-е годы, когда мировое сообщество стало уделять больше внимания проблемам семьи, демографии и межпоколенных отношений.
В Беларуси праздник подчеркивает традиционные семейные ценности и государственную политику поддержки многодетных и молодых семей. В этот день проводят семейные фестивали, спортивные конкурсы и акции, направленные на укрепление института семьи.
16 мая
День работников физической культуры и спорта
Корни физической культуры в Беларуси уходят в конец XIX века - первая общественная спортивная организация появилась в 1892 году. После 1917 года развитие спорта стало частью государственной политики, направленной на укрепление здоровья народа.
Сегодня праздник объединяет тренеров, спортсменов, инструкторов и всех, кто развивает здоровый образ жизни. Беларусь гордится своими олимпийскими достижениями, а День работников физической культуры и спорта - возможность сказать спасибо тем, кто стоит за победами и популяризацией спорта в обществе.
21 мая
Вознесение Господне
Вознесение Господне - один из великих двунадесятых праздников православной церкви. Он отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событии, описанном в Евангелии, когда Иисус Христос вознесся на небо на глазах у учеников, пообещав им ниспослать Святого Духа.
Вознесение всегда приходится на четверг. В храмах Беларуси проходят торжественные богослужения. Праздник напоминает о вечных ценностях и связи земного и небесного.
28 мая
День пограничника
31 мая
День химика
День химика отмечается в последнее воскресенье мая. Химическая промышленность в советское время играла ключевую роль в экономике, а праздник стал признанием заслуг ученых, инженеров и рабочих отрасли.
В Беларуси химия и нефтехимия признаны важнейшими секторами экономики, поэтому День химика остается значимым профессиональным праздником. Он подчеркивает вклад специалистов в развитие промышленности, науку и современное производство.