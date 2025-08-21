С тыквой и с корицей: топ-8 рецептов вкусных домашних синнабонов

Синнабоны - булочки с корицей, их впервые в традиционном виде (в форме улитки и со сливочной глазурью) стали продавать в США в конце 20 века. Сейчас же пекарни и простые домохозяйки экспериментируют, готовят различные вариации булочек и наперебой делятся рецептами. Мы же предлагаем проверенные рецепты синнабонов в домашних условиях, которые точно получатся даже у начинающих хозяек.

Традиционные синнабоны с корицей и кремом из сливочного сыра

Это один из самых легких рецептов синнабонов. Для приготовления булочек не понадобится никаких замысловатых продуктов, но выпечка получится ничуть не хуже, чем в известных пекарнях.

Ингредиенты для теста:

мука - 600 г;

молоко - 250 мл;

сахар - 80 г;

сливочное масло - 75 г;

яйцо - 2 шт.;

дрожжи (сухие быстродействующие) - 10 г;

соль - 1 щепотка.

Ингредиенты для начинки:

сахар (коричневый или белый) - 150 г;

сливочное масло - 60 г;

молотая корица - 20 г.

Ингредиенты для крема:

сливочный сыр - 140 г;

сливочное масло - 40 г;

сахарная пудра - 100 г;

молоко - 2-4 ст.л.;

ванильная эссенция - 5 капель (по желанию).

Ход приготовления:

1. Подготовить нужные продукты. Яйца и сливочное масло должны быть комнатной температуры, а молоко хорошо подогрето.



2. В емкость разбить яйца, туда же добавить сахар и соль. Все содержимое перемешать. Далее вмешать сливочное масло и размешать с яйцами и сахаром. В полученную смесь влить теплое молоко.



3. В другой миске тщательно перемешать просеянную муку с сухими дрожжами. Частями муку с дрожжами ввести в яично-сахарную смесь. После каждого добавления муки хорошо перемешивать тесто, чтобы не образовывались комки.



4. Замесить тесто. Сначала это можно делать в емкости, а потом, когда тесто перестанет быть жидким, переложить его на ровную поверхность (например, на стол) и далее вымешивать руками до того момента, пока вся мука не вмешается. Тесто должно получиться мягким, но не липнуть к рукам и столу.



5. Переложить получившееся тесто в другую чистую емкость, накрыть его полотенцем и поставить в теплое место на 1,5 часа. Через час тесто необходимо обмять.



6. Пока тесто подходит, можно приготовить начинку. Сильно размягченное (но не растопленное) сливочное масло смешать с корицей и сахаром.





синнабоны, рецепт синнабонов

7. Подготовить поверхность перед выкладкой теста (присыпать стол мукой), выложить его на стол, раскатать пласт в форме прямоугольника. Толщина должна составлять приблизительно 0,5 см. Смазать тесто сливочным маслом, распределить смешанную корицу с сахаром по всему тесту.



8. Скатать тесто в не очень плотный рулет, нарезать небольшие порционные кусочки (где-то по 5 см), поставить полученные маленькие рулетики вертикально. Подправить при необходимости края и перенести булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выкладывать булочки с корицей надо на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы они не слиплись во время выпекания. Накрыть противень с синнабонами полотенцем и оставить на 30 минут.



9. Пока булочки подходят, разогреть духовку до 180 °С. По истечении получаса снимите полотенце и поставьте противень с булочками с корицей в духовку. Выпекать необходимо 25-30 минут до золотистого цвета.



10. Пока синнабоны стоят духовке, можно начать готовить глазурь. Для этого сливочное масло размягчить. Сливочный сыр и молоко сразу достать из холодильника. Миксером взбить масло, сахарную пудру и ванильную эссенцию (ее можно не добавлять). Когда масса станет более-менее однородной, ввести сливочный сыр и снова все взбить. Молоко нужно добавлять постепенно, по одной столовой ложке. Однако влить в массу надо не более 4 столовых ложек. Готовая глазурь должна быть слегка жидковатой.



11. Выпеченные булочки сверху полить глазурью и дать им остыть. Синнабоны с корицей и сливочной глазурью готовы.

Синнабоны со сгущенным молоком

Пожалуй, это один из вариантов необычного приготовления синнабонов. В этом рецепте не предусмотрено традиционного крема, приготовленного с использованием сливочного сыра. Вместо него крем для булочек делается на сгущенном молоке, что придает выпечке изысканный вкус.

Ингредиенты для теста:

кислое/свежее молоко или кефир - 300 мл;

сухие дрожжи - 11 г;

соль - 2/3 ч.л.;

сахар - 2 ст.л.;

ванильный сахар - 1 пакетик;

яйцо - 1 шт.;

мука - 600 г;

растительное масло - 1 ст.л.;

сливочное масло - 50 г и отдельно для смазывания формы.

Ингредиенты для начинки:

сливочное масло - 70 г;

сахар - 2-3 ст.л.;

корица или ванильный сахар - по вкусу.

Ингредиенты для крема:

сгущенное молоко (не вареное) - 250 г;

яйцо - 2 шт.

Ход приготовления:

1. В первую очередь необходимо приготовить дрожжевое тесто. Для этого нужно подогреть молоко. В емкость всыпать муку (оставить 100 г на потом), залить теплое молоко, туда же добавить сухие дрожжи, сахар, ванильный сахар, соль, яйцо и влить столовую ложку растительного масла. Тщательно все содержимое емкости перемешать.



2. Когда тесто станет более тугим, его можно начать замешивать руками. Чтобы придать тесту гладкость, нужно добавить в него не до конца растопленное сливочное масло.



3. Оставшиеся 100 г муки добавить к тесту, все еще раз хорошо перемешать. Должно получиться тесто, не липнущее к рукам. Далее переложить тесто в емкость, накрыть полотенцем или пленкой и поставить в теплое место для увеличения в объеме. За время тесто в идеале должно стать больше в три раза. Оставить накрытое тесто на 40-60 минут.



4. Когда тесто поднимется, его необходимо обмять. После этого ему нужно дать "отдохнуть" еще 20 минут.

синнабоны, рецепт синнабонов

5. Пока тесто поднимается второй раз, можно заняться приготовлением начинки. Для этого в сотейник вылить все нужное количество сгущенного молока, вбить туда два яйца. Содержимое перемешать. Поставить вариться глазурь на маленьком огне, при этом постоянно ее помешивать. Она должна загустеть.

Обращаем внимание, что крем не должен закипеть. Как только масса начнет загустевать, ее необходимо убрать с огня.

6. Густой крем снять с плиты, остудить.



7. После приготовления глазури можно приступить к формированию булочек. Выложить тесто на поверхность, где удобно раскатать пласт размером 60х40 см. Размягченное (но не полностью растопленное) сливочное масло размазать по готовому пласту теста. Далее на всю поверхность с маслом насыпать сахар, заранее перемешанный с корицей.



8. Скрутить готовое с начинкой тесто в рулет и разрезать порционно. Обычно с одного такого рулета получается 12 одинаковых булочек. Далее синнабоны выложить в форму для выпечки, которую заранее нужно смазать сливочным маслом. Накрыть булочки для расстойки полотенцем или пленкой. Оставить на 20-30 минут. Как только булочки увеличатся в объеме, их можно ставить в духовку. Обычно синнабоны выпекаются 30-35 минут при температуре 180 °С, но лучше ориентироваться на собственную духовку.



9. Достать из духовки выпеченные синнабоны и дать им остыть. Когда они станут слегка теплыми, их уже можно полить приготовленной глазурью, которая также станет холодной и густой.



10. Оставить еще на некоторое время булочки для пропитки кремом. Булочки синнабон со сгущенным молоком готовы.

Булочки синнабон из слоеного теста

Данный рецепт синнабонов также можно приготовить в домашних условиях без особых затруднений, ведь в рецепте используется готовое слоеное тесто, которое значительно упрощает процесс приготовления.

Ингредиенты для теста:

готовое слоеное дрожжевое тесто - 600 г.

Ингредиенты для начинки:

сахар - 70 г;

молотая корица - 15 г.

Ингредиенты для крема:

сыр маскарпоне (или сливочный сыр, или жирная сметана) - 250 г;

ванильный сахар - 10 г;

сахарная пудра - 30 г (или по вкусу).

Ход приготовления:

1. Тесто необходимо разморозить.



2. В емкость, где будет готовиться начинка, нужно всыпать сахар и корицу. Все перемешать.



3. На пергаментной бумаге раскатать размороженное тесто, по размеру оно должно получиться примерно 30х37 см. На раскатанное тесто распределить корично-сахарную смесь.



4. Включить заранее духовку и выставить температуру 180 °С. Пока духовка разогревается, тесто необходимо скрутить в рулет. Далее разрезать его порционно, в среднем должно получиться 10 булочек. Ширина каждого кусочка должна составлять 3-3,5 см.



синнабоны, рецепт синнабонов

5. Переложить синнабоны на застеленный пергаментной бумагой противень. Выпекать булочки 35-40 минут.



6. В то время, пока синнабоны выпекаются, можно заняться приготовлением глазури. Для этого к маскарпоне добавить ванильный сахар и сахарную пудру. Все перемешать.



7. Достать выпеченные булочки из духовки. Горячие булочки смазать кремом. Синнабоны из слоеного теста готовы.

Синнабоны с вишнево-ореховой начинкой и сырным кремом

Этот рецепт синнабонов поистине можно назвать экзотическим, ведь вместо традиционных в начинке сахара и корицы добавляются вишня и любимые вами орехи.

Ингредиенты для теста:

мука - 300 г;

сахар - 40 г;

сухие дрожжи - 4 г;

теплое молоко - 125 мл;

размягченное сливочное масло - 40 г;

яйцо - 1 шт.;

ванильный сахар - 10 г.

Ингредиенты для начинки:

замороженная или консервированная вишня - 500 г и еще горсть для украшения;

размягченное сливочное масло - 50 г;

молотая корица - 2 г;

коричневый сахар - 80 г.

Ингредиенты для крема:

сливочный сыр - 150 г;

размягченное сливочное масло - 40 г;

сахарная пудра - 50 г.

Ход приготовления:

1. Подготовить необходимые ингредиенты. Сливочное масло, сливочный крем и вишню (если замороженная) достать заранее - они должны быть комнатной температуры.



2. Вишню переложить в дуршлаг и дать стечь жидкости. Далее подогреть молоко, но не кипятить, и добавить к дрожжам.



3. В емкость с молоком и дрожжами насыпать 1 столовую ложку муки и 1 чайную ложку сахара. Все тщательно перемешать и оставить на 15 минут до появления в полученной жидкости пузырьков.



4. По истечении нужного времени вбить в смесь яйцо, добавить размягченное сливочное масло, ванильный сахар и белый сахар. Перемешать, начать порционно вводить муку.



5. Замесить тесто, оно не должно липнуть к рукам. Переложить вымешанное тесто в чистую емкость и накрыть пленкой или полотенцем, поставить в теплое место. Дать тесту подняться, обычно это занимает приблизительно 1 час.

синнабоны, рецепт синнабонов

6. Пока тесто "отдыхает", можно заняться приготовлением начинки. Для этого в вишню всыпать сахар и корицу. Все перемешать. Достать поднявшееся тесто.



7. Раскатать пласт, в толщину он должен быть 1,5 см. Смазать тесто размягченным сливочным маслом, выложить вишню. Начинку нужно выкладывать больше к центру, чтобы в процессе сворачивания теста в рулет вишня не выпала.



8. Свернуть тесто в рулет, разрезать его на порции примерно по 5 см. Выложить синнабоны на противень, предварительно застелив его пергаментной бумагой. Оставить булочки на расстойку на 15 минут. Включить духовку на 180 °С и поставить туда булочки на полчаса.



9. Пока синнабоны находятся в духовке, необходимо сделать крем. В емкость выложить сливочное масло, взбить его миксером до пышности. Всыпать сахарную пудру, немного перемешать, добавить сливочный сыр. Вновь все содержимое взбить миксером до получения однородной массы.



10. Достать готовую выпечку из духовки, дать немного им остыть. Пока она остывает, можно мелко порубить любимые орехи. Далее смазать булочки сырным кремом и посыпать рублеными орехами. Синнабоны с вишнево-ореховой начинкой и сырным кремом готовы.

Синнабоны с тыквой и сливочным кремом

Скоро осень, а это значит, что подходит сезон сбора тыквы. Чтобы овощ зря не лежал, предлагаем рецепт булочек синнабон с тыквой и кремом из сливочного сыра. Обещаем, что этот рецепт придется по вкусу даже тем, кто не особо любит овощ.

Ингредиенты для теста:

молоко - 190 мл;

подсолнечное масло - 60 мл;

сахар - 50 г;

свежие дрожжи - 8 г;

тыквенное пюре - 125 г;

мука - 400 г;

мед - 0,5 ч.л.;

соль - 0,25 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

сливочное масло - 50 г;

сахар - 60 г;

молотая корица - 1,5 ч.л.

Ингредиенты для крема:

сливочный сыр - 100 г;

сахарная пудра - 1,5 ст.л.;

сливочное масло - 1,5 ст.л.

Ход приготовления:

1. Первым делом необходимо подготовить все продукты.

Кстати, тыквенное пюре можно купить готовое или сделать самостоятельно, заранее протушив небольшие кусочки тыквы с водой и пробив их блендером до однородности.

2. В удобную емкость для приготовления теста налить заранее подогретое молоко (оно не должно быть доведено до кипения), добавить дрожжи, половину столовой ложки сахара и две столовые ложки муки. Тщательно все перемешать, поставить емкость в теплое место от 15 до 20 минут.



3. Как только прошло нужное время, к этой смеси добавить тыквенное пюре, мед, соль, остатки сахара и подсолнечное масло. Все перемешать венчиком.



4. После того как все перемешалось, необходимо по чуть-чуть вводить муку. Далее замесить тесто. Полученное тесто накрыть пленкой или полотенцем, поставить в теплое место на 1 час. За это время тесто в несколько раз увеличится в размере. Его нужно будет обмять один раз.

синнабоны, рецепт синнабонов

5. Далее подошедшее тесто нужно раскатать. Готовый прямоугольный пласт (толщина его должна составлять примерно 1,5 см) смазать размягченным сливочным маслом. Сахар перемешать с корицей и высыпать их на смазанный маслом пласт.



6. Тесто скатать в рулет, разрезать его порционно на куски 3-4 см. Синнабоны с тыквой выложить на пергаментную бумагу на противень срезом вверх. Дать булочкам 20 минут на расстойку. Выставить в духовке температуру 180 °С и отправить синнабоны выпекаться. Через полчаса они должны быть готовы.



7. Пока тыквенные синнабоны выпекаются, необходимо подготовить крем. В удобную для приготовления глазури посуду выложить сливочный сыр, размягченное сливочное масло и сахарную пудру. Взбить миксером все продукты до однородности.



8. Достать готовые булочки из духовки. Дать совсем немного им остыть, полить их сырным кремом и оставить полностью остывать. Синнабоны с тыквой и сливочным кремом готовы.

Синнабоны на кефире без добавления дрожжей

Вариант рецепта булочек синнабон в домашних условиях для тех, кто не хочет долго возиться с приготовлением дрожжевого теста и сырного крема. По вкусу синнабоны, сделанные без дрожжей на кефире, ничем не уступают по вкусу традиционным булочкам.

Ингредиенты для теста:

кефир - 100 г;

сливочное масло - 40 г;

сахар - 20 г;

мука - 200 г;

сода - 1-2 г.

Ингредиенты для начинки:

размягченное сливочное масло - 20 г;

коричневый сахар - 50 г;

молотая корица - 4 г;

крахмал (кукурузный или картофельный) - 1/2 ч.л.

Ингредиенты для крема:

сахарная пудра - 1 ст.л.;

молоко - 1 ч.л.

Ход приготовления:

1. Подготовить необходимые ингредиенты. Вылить в емкость кефир, добавить туда растопленное сливочное масло, добавить соль и сахар. Все хорошо перемешать.



2. В полученную жидкую смесь ввести муку и соду, все перемешать, чтобы не осталось комочков. Тесто получится мягким, но не сильно липким. Его нужно положить в миску и оставить под полотенцем или пленкой на 10 минут.



3. Пока тесто "отдыхает", коричневый сахар смешать с корицей и крахмалом. Все перемешать.

синнабоны, рецепт синнабонов

4. Достать тесто и выложить на стол. Раскатать прямоугольный пласт, смазать его размягченным сливочным маслом, посыпать сверху корично-сахарной смесью. Свернуть тесто в рулет, нарезать его на порции по 3-4 см. Перевернуть кусочки срезом вверх.



5. Застелить противень пергаментом и переложить на него булочки. Перед выпеканием смазать их желтком с молоком. В духовке установить температуру 180 °С и отправить выпекаться. Булочки должны слегка подрумяниться. Как правило, на это уходит 25-30 минут, но лучше ориентироваться на духовку.



6. Пока синнабоны стоят в духовке, в молоко добавить сахарную пудру и перемешать. Готовые булочки сверху им пропитать. Синнабоны на кефире без добавления дрожжей готовы.

Синнабоны на твороге

Этот рецепт синнабонов с корицей почти не отличается от традиционного. Разве что в данном случае тесто делается на твороге, а в состав глазури вместо привычного сливочного сыра входит сухое и обычное молоко.

Ингредиенты для теста:

мука - 200 г;

разрыхлитель - 2 ч.л.;

сахар - 3 ст.л.;

яйцо - 2 шт.;

творог - 300 г;

соль - по вкусу.

Ингредиенты для начинки:

сливочное масло - 40 г;

молотая корица - 2 ст.л.;

сахар - 2 ст.л.

Ингредиенты для крема:

сухое молоко - 6 ст.л.;

обычное молоко - 5 ст.л.;

сахар - 3 ст.л.

Ход приготовления:

1. Подготовить нужные продукты.



2. В емкость вбить яйцо, добавить сахар и соль. Все тщательно перемешать. Далее творог размять вилкой. При образовании комочков их можно разбить миксером.



3. В муку вмешать разрыхлитель, начать ее вводить в творожную массу, постепенно все перемешивая. После проделанных этапов тесто должно получиться плотным, но эластичным. Его необходимо переложить в полиэтиленовый пакет и поместить в холодильник на полчаса.



4. Достать тесто из холодильника, разделить на два куска. Каждый раскатать в пласт прямоугольной формы. Растопить 40 г сливочного масла (на каждый пласт нужно 20 г) и смазать им тесто.

синнабоны, рецепт синнабонов

5. Молотую корицу и сахар смешать. Выложить на тесто с маслом сахарно-коричную смесь. Свернуть рулет, далее порционно его разрезать. Кусочки должны получиться 3-4 см.



6. На противень положить пергаментную бумагу и перенести на нее булочки. Разогреть духовку до 180 °С. Выпекать нужно 45-50 минут (лучше ориентироваться на собственную духовку, главное не высушить синнабоны).



7. Пока булочки стоят в духовке, необходимо приготовить глазурь. Для этого нужно смешать сухое молоко с обычным и добавить туда сахар. После полного остывания выпечку полить кремом. Синнабоны на твороге готовы.

Синнабоны с мясом

Как известно, синнабоны - булочки с корицей и каким-либо сладким кремом. Но эта разновидность рецепта несладкой выпечки. Такие синнабоны вполне могут стать полноценным вариантом обеда.

Ингредиенты для теста:

мука - 460 г;

вода или молоко - 250 мл;

яйцо - 1 шт.;

сливочное масло - 60 г;

сухие дрожжи - 6 г;

сахар - 1 ст.л.;

соль - 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

фарш - 800 г;

репчатый лук - 1 шт.;

любая зелень - по вкусу;

капуста (по желанию) - 150 г;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу;

растительное масло;

яичный желток - 1 шт.;

сметана - 2 ст.л.

Ход приготовления:

1. Заранее подготовить все ингредиенты.



2. Дрожжи развести в теплой воде, всыпать туда 1 чайную ложку сахара и 2 чайные ложки муки. Перемешать, отставить полученную смесь в сторону на 10-15 минут до образования пенки.



3. В отдельной емкости смешать соль и муку. В муке сделать углубление и вылить дрожжи, теплое молоко, добавить яйцо с сахаром. Все тщательно перемешать, вновь оставить все на 15 минут.



4. По истечении времени добавить растопленное сливочное масло и замесить тесто. Вымешанное тесто переложить в чистую миску, накрыть пленкой или полотенцем и унести в теплое место для увеличения в объеме. Через некоторое время тесто необходимо обмять и дать подняться еще раз.

синнабоны, рецепт синнабонов