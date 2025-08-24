Секреты идеального хруста: 7 рецептов огурцов на зиму, от которых невозможно оторваться! news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35e4716e-bc96-4299-9e53-3116f13e7440/conversions/9e2d0631-9840-4624-b85e-6ba7affecfdb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35e4716e-bc96-4299-9e53-3116f13e7440/conversions/9e2d0631-9840-4624-b85e-6ba7affecfdb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35e4716e-bc96-4299-9e53-3116f13e7440/conversions/9e2d0631-9840-4624-b85e-6ba7affecfdb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35e4716e-bc96-4299-9e53-3116f13e7440/conversions/9e2d0631-9840-4624-b85e-6ba7affecfdb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Огурцы - настоящий дар природы, сочетающий в себе легкость, свежесть и пользу. Этот овощ богат водой, витаминами С и К, а также минералами, такими как калий и магний, что делает его отличным выбором для поддержания здоровья. Огурцы отлично удерживают влагу в организме, способствуют выведению токсинов и укрепляют иммунитет. Но их ценность не ограничивается свежими салатами - из огурцов получаются великолепные заготовки на зиму, которые сохраняют вкус лета и радуют хрустом даже в холодное время года.

От классических солений до оригинальных маринадов с пряными нотками - в этой статье мы собрали лучшие рецепты, которые украсят ваш зимний стол.

Соленые огурцы под капроновой крышкой

Эти соленые огурцы получаются ароматными, с насыщенным вкусом, идеально подходящим к картофелю или мясным блюдам.

Ингредиенты (на 3-литровую банку):

Огурцы - 1,5-2 кг

Вода - 1,5 л

Соль - 3 ст. л. (с горкой)

Листья хрена - 2 шт.

Листья смородины - 5-6 шт.

Укроп (зонтики) - 2-3 шт.

Чеснок - 4-5 зубчиков

Перец горошком - 5-6 шт.

Приготовление:

Огурцы замочите в холодной воде на 4-6 часов, чтобы они стали хрустящими. На дно чистой банки уложите листья хрена, смородины, укроп и чеснок. Добавьте перец горошком. Плотно уложите огурцы в банку, стараясь заполнить все пространство. Растворите соль в холодной воде, залейте рассол в банку до верха. Накройте банку капроновой крышкой и оставьте при комнатной температуре на 3-4 дня для брожения. Затем уберите в прохладное место (погреб или холодильник). Через 2-3 недели огурцы будут готовы.

Маринованные огурцы с горчицей

Такие маринованные огурцы с горчицей получаются хрустящими, с легкой пикантной ноткой, и отлично подходят для закусок.

Ингредиенты (на 1-литровую банку):

Огурцы - 600-700 г

Вода - 500 мл

Уксус 9 % - 50 мл

Сахар - 2 ст. л.

Соль - 1 ст. л.

Горчица в зернах - 1 ч. л.

Лавровый лист - 1 шт.

Перец горошком - 5 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Приготовление:

Огурцы замочите на 3-4 часа, затем обрежьте кончики. В стерилизованную банку положите лавровый лист, перец, горчицу и чеснок. Уложите огурцы. Вскипятите воду с солью и сахаром, в конце добавьте уксус. Залейте горячим маринадом огурцы, закатайте банку металлической крышкой. Переверните банку, укутайте и дайте остыть. Храните в прохладном месте.

Огурцы по-корейски на зиму

Этот пряный салат станет ярким дополнением к любому зимнему обеду.

Ингредиенты (на 2 литровые банки):

Огурцы - 2 кг

Морковь - 300 г

Чеснок - 6 зубчиков

Уксус 9 % - 100 мл

Масло растительное - 100 мл

Сахар - 3 ст. л.

Соль - 1,5 ст. л.

Приправа для моркови по-корейски - 1 ст. л.

Перец красный молотый - 0,5 ч. л.

Приготовление:

Огурцы нарежьте длинными брусочками, морковь натрите на терке для корейской моркови. Смешайте овощи с измельченным чесноком, солью, сахаром, приправой, перцем, уксусом и маслом. Оставьте смесь на 2-3 часа, чтобы огурцы пустили сок. Разложите салат по стерилизованным банкам, залейте выделившимся соком. Стерилизуйте банки в кипящей воде 10-15 минут, затем закатайте.

Огурцы в томатной заливке

Огурцы в томатной заливке имеют необычный вкус и прекрасно дополняют мясные блюда.

Ингредиенты (на 1-литровую банку):

Огурцы - 600 г

Томатный сок - 400 мл

Соль - 1 ст. л.

Сахар - 1,5 ст. л.

Уксус 9 % - 2 ст. л.

Укроп - 1 зонтик

Чеснок - 2 зубчика

Перец горошком - 4 шт.

Приготовление:

Огурцы замочите на 3 часа, обрежьте кончики. В стерилизованную банку положите укроп, чеснок и перец, сверху - огурцы. Томатный сок доведите до кипения, добавьте соль, сахар и уксус. Залейте горячим томатным соусом огурцы, закатайте банку. Переверните и укутайте до остывания.

Салат из огурцов и лука на зиму

Этот простой салат станет отличным дополнением к зимнему ужину.

Ингредиенты (на 1,5 л):

Огурцы - 1 кг

Лук репчатый - 300 г

Уксус 9 % - 80 мл

Сахар - 2 ст. л.

Соль - 1 ст. л.

Масло растительное - 50 мл

Перец черный молотый - 0,5 ч. л.

Приготовление:

Огурцы нарежьте кружочками, лук - полукольцами. Смешайте овощи с солью, сахаром, перцем, уксусом и маслом. Оставьте на 1 час. Поставьте смесь на огонь, доведите до кипения и варите 5-7 минут. Разложите салат по стерилизованным банкам, закатайте. Переверните банки и укутайте до остывания.

Огурцы по-фински с лимонной кислотой

Огурцы по-фински получаются сладковатыми и хрустящими, с нежной кислинкой.

Ингредиенты (на 1-литровую банку):

Огурцы - 600 г

Вода - 500 мл

Лимонная кислота - 0,5 ч. л.

Сахар - 3 ст. л.

Соль - 1 ст. л.

Лавровый лист - 1 шт.

Гвоздика - 2 шт.

Укроп - 1 веточка

Приготовление:

Огурцы замочите на 4 часа, обрежьте кончики. В банку положите лавровый лист, гвоздику и укроп, затем огурцы. Вскипятите воду с солью, сахаром и лимонной кислотой. Залейте горячим маринадом огурцы, закатайте банку. Переверните и укутайте до остывания.

Огурцы по-болгарски с кетчупом

Эти огурцы получаются с ярким вкусом и легкой остротой, идеальны для любителей необычных заготовок.

Ингредиенты (на 1-литровую банку):

Огурцы - 600 г

Вода - 500 мл

Кетчуп (острый или классический) - 3 ст. л.

Уксус 9 % - 50 мл

Сахар - 2 ст. л.

Соль - 1 ст. л.

Чеснок - 2 зубчика

Листья вишни - 2-3 шт.

Приготовление:

Замочите огурцы на 3-4 часа, обрежьте кончики. В банку положите чеснок и листья вишни, затем огурцы. Вскипятите воду с солью, сахаром, кетчупом и уксусом. Залейте горячим маринадом огурцы, закатайте. Переверните и укутайте до остывания.

Совет по маринаду (на 1 л воды):

Для большинства рецептов маринованных огурцов используйте универсальный маринад: 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 50 мл уксуса 9 % или 0,5 ч. л. лимонной кислоты. Кипятите до растворения ингредиентов и заливайте горячим.