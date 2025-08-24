3.70 BYN
Секреты идеального хруста: 7 рецептов огурцов на зиму, от которых невозможно оторваться!
Огурцы - настоящий дар природы, сочетающий в себе легкость, свежесть и пользу. Этот овощ богат водой, витаминами С и К, а также минералами, такими как калий и магний, что делает его отличным выбором для поддержания здоровья. Огурцы отлично удерживают влагу в организме, способствуют выведению токсинов и укрепляют иммунитет. Но их ценность не ограничивается свежими салатами - из огурцов получаются великолепные заготовки на зиму, которые сохраняют вкус лета и радуют хрустом даже в холодное время года.
От классических солений до оригинальных маринадов с пряными нотками - в этой статье мы собрали лучшие рецепты, которые украсят ваш зимний стол.
Соленые огурцы под капроновой крышкой
Эти соленые огурцы получаются ароматными, с насыщенным вкусом, идеально подходящим к картофелю или мясным блюдам.
Ингредиенты (на 3-литровую банку):
- Огурцы - 1,5-2 кг
- Вода - 1,5 л
- Соль - 3 ст. л. (с горкой)
- Листья хрена - 2 шт.
- Листья смородины - 5-6 шт.
- Укроп (зонтики) - 2-3 шт.
- Чеснок - 4-5 зубчиков
- Перец горошком - 5-6 шт.
Приготовление:
- Огурцы замочите в холодной воде на 4-6 часов, чтобы они стали хрустящими.
- На дно чистой банки уложите листья хрена, смородины, укроп и чеснок. Добавьте перец горошком.
- Плотно уложите огурцы в банку, стараясь заполнить все пространство.
- Растворите соль в холодной воде, залейте рассол в банку до верха.
- Накройте банку капроновой крышкой и оставьте при комнатной температуре на 3-4 дня для брожения. Затем уберите в прохладное место (погреб или холодильник). Через 2-3 недели огурцы будут готовы.
Маринованные огурцы с горчицей
Такие маринованные огурцы с горчицей получаются хрустящими, с легкой пикантной ноткой, и отлично подходят для закусок.
Ингредиенты (на 1-литровую банку):
- Огурцы - 600-700 г
- Вода - 500 мл
- Уксус 9 % - 50 мл
- Сахар - 2 ст. л.
- Соль - 1 ст. л.
- Горчица в зернах - 1 ч. л.
- Лавровый лист - 1 шт.
- Перец горошком - 5 шт.
- Чеснок - 2 зубчика
Приготовление:
- Огурцы замочите на 3-4 часа, затем обрежьте кончики.
- В стерилизованную банку положите лавровый лист, перец, горчицу и чеснок. Уложите огурцы.
- Вскипятите воду с солью и сахаром, в конце добавьте уксус.
- Залейте горячим маринадом огурцы, закатайте банку металлической крышкой.
- Переверните банку, укутайте и дайте остыть. Храните в прохладном месте.
Огурцы по-корейски на зиму
Этот пряный салат станет ярким дополнением к любому зимнему обеду.
Ингредиенты (на 2 литровые банки):
- Огурцы - 2 кг
- Морковь - 300 г
- Чеснок - 6 зубчиков
- Уксус 9 % - 100 мл
- Масло растительное - 100 мл
- Сахар - 3 ст. л.
- Соль - 1,5 ст. л.
- Приправа для моркови по-корейски - 1 ст. л.
- Перец красный молотый - 0,5 ч. л.
Приготовление:
- Огурцы нарежьте длинными брусочками, морковь натрите на терке для корейской моркови.
- Смешайте овощи с измельченным чесноком, солью, сахаром, приправой, перцем, уксусом и маслом.
- Оставьте смесь на 2-3 часа, чтобы огурцы пустили сок.
- Разложите салат по стерилизованным банкам, залейте выделившимся соком.
- Стерилизуйте банки в кипящей воде 10-15 минут, затем закатайте.
Огурцы в томатной заливке
Огурцы в томатной заливке имеют необычный вкус и прекрасно дополняют мясные блюда.
Ингредиенты (на 1-литровую банку):
- Огурцы - 600 г
- Томатный сок - 400 мл
- Соль - 1 ст. л.
- Сахар - 1,5 ст. л.
- Уксус 9 % - 2 ст. л.
- Укроп - 1 зонтик
- Чеснок - 2 зубчика
- Перец горошком - 4 шт.
Приготовление:
- Огурцы замочите на 3 часа, обрежьте кончики.
- В стерилизованную банку положите укроп, чеснок и перец, сверху - огурцы.
- Томатный сок доведите до кипения, добавьте соль, сахар и уксус.
- Залейте горячим томатным соусом огурцы, закатайте банку.
- Переверните и укутайте до остывания.
Салат из огурцов и лука на зиму
Этот простой салат станет отличным дополнением к зимнему ужину.
Ингредиенты (на 1,5 л):
- Огурцы - 1 кг
- Лук репчатый - 300 г
- Уксус 9 % - 80 мл
- Сахар - 2 ст. л.
- Соль - 1 ст. л.
- Масло растительное - 50 мл
- Перец черный молотый - 0,5 ч. л.
Приготовление:
- Огурцы нарежьте кружочками, лук - полукольцами.
- Смешайте овощи с солью, сахаром, перцем, уксусом и маслом. Оставьте на 1 час.
- Поставьте смесь на огонь, доведите до кипения и варите 5-7 минут.
- Разложите салат по стерилизованным банкам, закатайте.
- Переверните банки и укутайте до остывания.
Огурцы по-фински с лимонной кислотой
Огурцы по-фински получаются сладковатыми и хрустящими, с нежной кислинкой.
Ингредиенты (на 1-литровую банку):
- Огурцы - 600 г
- Вода - 500 мл
- Лимонная кислота - 0,5 ч. л.
- Сахар - 3 ст. л.
- Соль - 1 ст. л.
- Лавровый лист - 1 шт.
- Гвоздика - 2 шт.
- Укроп - 1 веточка
Приготовление:
- Огурцы замочите на 4 часа, обрежьте кончики.
- В банку положите лавровый лист, гвоздику и укроп, затем огурцы.
- Вскипятите воду с солью, сахаром и лимонной кислотой.
- Залейте горячим маринадом огурцы, закатайте банку.
- Переверните и укутайте до остывания.
Огурцы по-болгарски с кетчупом
Эти огурцы получаются с ярким вкусом и легкой остротой, идеальны для любителей необычных заготовок.
Ингредиенты (на 1-литровую банку):
- Огурцы - 600 г
- Вода - 500 мл
- Кетчуп (острый или классический) - 3 ст. л.
- Уксус 9 % - 50 мл
- Сахар - 2 ст. л.
- Соль - 1 ст. л.
- Чеснок - 2 зубчика
- Листья вишни - 2-3 шт.
Приготовление:
- Замочите огурцы на 3-4 часа, обрежьте кончики.
- В банку положите чеснок и листья вишни, затем огурцы.
- Вскипятите воду с солью, сахаром, кетчупом и уксусом.
- Залейте горячим маринадом огурцы, закатайте.
- Переверните и укутайте до остывания.
Совет по маринаду (на 1 л воды):
Для большинства рецептов маринованных огурцов используйте универсальный маринад: 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 50 мл уксуса 9 % или 0,5 ч. л. лимонной кислоты. Кипятите до растворения ингредиентов и заливайте горячим.
Эти рецепты помогут вам сохранить вкус лета и разнообразить зимнее меню. Хрустящие, пряные или сладковатые - выбирайте заготовки по своему вкусу и наслаждайтесь!