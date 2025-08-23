Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Вкус лета в каждой банке: 6 рецептов помидоров на зиму, которые захочется готовить снова и снова

Помидоры - это не только яркий вкус лета, но и настоящий кладезь пользы. Они богаты витаминами С и А, антиоксидантами, такими как ликопин, который поддерживает здоровье сердца, и калием, укрепляющим сосуды. Свежие помидоры восхитительны в салатах, но их вкус можно сохранить и на зиму, превратив в аппетитные заготовки.

От маринованных долек до ароматных вяленых томатов - эти рецепты позволят наслаждаться любимым овощем круглый год, добавляя яркие нотки к зимнему столу.

Маринованные помидоры с чесноком

Эти помидоры получаются ароматными, с легкой чесночной пикантностью, идеально подходящей к мясным блюдам.

Ингредиенты (на 1-литровую банку):

  • Помидоры (среднего размера) - 600-700 г
  • Вода - 500 мл
  • Уксус 9 % - 50 мл
  • Сахар - 2 ст. л.
  • Соль - 1 ст. л.
  • Чеснок - 3-4 зубчика
  • Перец горошком - 5 шт.
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Укроп (зонтик) - 1 шт.

Приготовление:

  1. Помидоры тщательно промойте, проколите зубочисткой у плодоножки для лучшего пропитывания маринадом.
  2. В стерилизованную банку положите чеснок, перец, лавровый лист и укроп. Плотно уложите помидоры.
  3. Вскипятите воду с солью и сахаром, в конце добавьте уксус.
  4. Залейте горячим маринадом помидоры, закатайте металлической крышкой.
  5. Переверните банку, укутайте и оставьте до остывания. Храните в прохладном месте.

Зеленые помидоры, соленые в бочковом стиле

Такие соленые зеленые помидоры обладают насыщенным вкусом и хрустящей текстурой.

Ингредиенты (на 3-литровую банку):

  • Зеленые помидоры - 1,5-2 кг
  • Вода - 1,5 л
  • Соль - 3 ст. л.
  • Листья хрена - 2 шт.
  • Листья вишни или смородины - 5-6 шт.
  • Чеснок - 5 зубчиков
  • Горчица в порошке - 1 ч. л.
  • Укроп (зонтики) - 2 шт.

Приготовление:

  1. Зеленые помидоры промойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа.
  2. На дно чистой банки уложите листья хрена, вишни, укроп и чеснок. Посыпьте горчичным порошком.
  3. Плотно уложите помидоры в банку.
  4. Растворите соль в холодной воде, залейте рассол в банку до верха.
  5. Накройте капроновой крышкой и оставьте при комнатной температуре на 5-7 дней для брожения. Затем уберите в прохладное место. Готовы через 3-4 недели.

Салат из зеленых помидоров с луком

Этот салат - настоящий хит, яркий и аппетитный, он станет отличной закуской или дополнением к гарниру.

Ингредиенты (на 2 литровые банки):

  • Зеленые помидоры - 1,5 кг
  • Лук репчатый - 300 г
  • Морковь - 200 г
  • Уксус 9 % - 80 мл
  • Сахар - 3 ст. л.
  • Соль - 1,5 ст. л.
  • Масло растительное - 100 мл
  • Перец черный молотый - 0,5 ч. л.

Приготовление:

  1. Зеленые помидоры нарежьте дольками, лук - полукольцами, морковь натрите на крупной терке.
  2. Смешайте овощи с солью, сахаром, перцем, уксусом и маслом. Оставьте на 1-2 часа.
  3. Поставьте смесь на огонь, доведите до кипения и варите 10 минут.
  4. Разложите салат по стерилизованным банкам, закатайте.
  5. Переверните банки, укутайте до остывания.

Помидоры в собственном соку

Помидоры в собственном соку сохраняют натуральный вкус и подходят для приготовления соусов или как самостоятельная закуска.

Ингредиенты (на 1-литровую банку):

  • Помидоры (мелкие) - 600 г
  • Помидоры (для сока) - 800 г
  • Соль - 1 ст. л.
  • Сахар - 1 ст. л.
  • Лавровый лист - 1 шт.

Приготовление:

  1. Мелкие помидоры промойте, проколите зубочисткой. Уложите в стерилизованную банку с лавровым листом.
  2. Крупные помидоры измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. Полученную массу доведите до кипения, добавьте соль и сахар, варите 5 минут.
  3. Залейте горячим томатным соком помидоры в банке.
  4. Стерилизуйте банку в кипящей воде 10 минут, затем закатайте.
  5. Переверните и укутайте до остывания.

Вяленые помидоры с пряностями

Вяленые помидоры - изысканная закуска, которая идеально сочетается с сыром и вином.

Ингредиенты (на 0,5-литровую банку):

  • Помидоры (сливовидные) - 1 кг
  • Масло оливковое - 150 мл
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Сушеный базилик - 1 ч. л.
  • Сушеный орегано - 1 ч. л.
  • Соль - 1 ч. л.
  • Сахар - 0,5 ч. л.

Приготовление:

  1. Помидоры разрежьте пополам, удалите семена. Посыпьте солью и сахаром, выложите на противень.
  2. Сушите в духовке при 100°C 3-4 часа, приоткрыв дверцу для циркуляции воздуха.
  3. В стерилизованную банку уложите вяленые помидоры, чередуя с нарезанным чесноком, базиликом и орегано.
  4. Залейте горячим оливковым маслом, оставляя 1 см до верха. Закройте крышкой.
  5. Храните в холодильнике. Готовы к употреблению через 2-3 дня.

Сладкие маринованные помидоры дольками

Помидоры дольками, приготовленные по этому рецепту, не похожи на классические маринованные помидоры - у них вкус более сладкий и насыщенный.

Ингредиенты (на 1-литровую банку):

  • Помидоры (плотные) - 600 г
  • Вода - 500 мл
  • Уксус 9 % - 50 мл
  • Сахар - 4 ст. л.
  • Соль - 1 ст. л.
  • Перец душистый - 4 шт.
  • Гвоздика - 2 шт.

Приготовление:

  1. Помидоры нарежьте дольками, уложите в стерилизованную банку.
  2. Вскипятите воду с солью, сахаром, перцем и гвоздикой. В конце добавьте уксус.
  3. Залейте горячим маринадом помидоры, закатайте.
  4. Переверните банку, укутайте до остывания.
  5. Эти сладкие помидоры дольками получаются нежными и ароматными, с приятной сладковатой ноткой.

Совет по маринаду (на 1 л воды):

Для маринованных помидоров используйте универсальный маринад: 1 ст. л. соли, 2-3 ст. л. сахара, 50 мл уксуса 9 %. Кипятите до растворения ингредиентов и заливайте горячим.

Эти рецепты помогут сохранить вкус лета и разнообразить зимнее меню. От соленых зеленых помидоров до сладких маринованных долек - каждая заготовка найдет свое место на вашем столе!

