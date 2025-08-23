3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Вкус лета в каждой банке: 6 рецептов помидоров на зиму, которые захочется готовить снова и снова
Помидоры - это не только яркий вкус лета, но и настоящий кладезь пользы. Они богаты витаминами С и А, антиоксидантами, такими как ликопин, который поддерживает здоровье сердца, и калием, укрепляющим сосуды. Свежие помидоры восхитительны в салатах, но их вкус можно сохранить и на зиму, превратив в аппетитные заготовки.
От маринованных долек до ароматных вяленых томатов - эти рецепты позволят наслаждаться любимым овощем круглый год, добавляя яркие нотки к зимнему столу.
Маринованные помидоры с чесноком
Эти помидоры получаются ароматными, с легкой чесночной пикантностью, идеально подходящей к мясным блюдам.
Ингредиенты (на 1-литровую банку):
- Помидоры (среднего размера) - 600-700 г
- Вода - 500 мл
- Уксус 9 % - 50 мл
- Сахар - 2 ст. л.
- Соль - 1 ст. л.
- Чеснок - 3-4 зубчика
- Перец горошком - 5 шт.
- Лавровый лист - 1 шт.
- Укроп (зонтик) - 1 шт.
Приготовление:
- Помидоры тщательно промойте, проколите зубочисткой у плодоножки для лучшего пропитывания маринадом.
- В стерилизованную банку положите чеснок, перец, лавровый лист и укроп. Плотно уложите помидоры.
- Вскипятите воду с солью и сахаром, в конце добавьте уксус.
- Залейте горячим маринадом помидоры, закатайте металлической крышкой.
- Переверните банку, укутайте и оставьте до остывания. Храните в прохладном месте.
Зеленые помидоры, соленые в бочковом стиле
Такие соленые зеленые помидоры обладают насыщенным вкусом и хрустящей текстурой.
Ингредиенты (на 3-литровую банку):
- Зеленые помидоры - 1,5-2 кг
- Вода - 1,5 л
- Соль - 3 ст. л.
- Листья хрена - 2 шт.
- Листья вишни или смородины - 5-6 шт.
- Чеснок - 5 зубчиков
- Горчица в порошке - 1 ч. л.
- Укроп (зонтики) - 2 шт.
Приготовление:
- Зеленые помидоры промойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа.
- На дно чистой банки уложите листья хрена, вишни, укроп и чеснок. Посыпьте горчичным порошком.
- Плотно уложите помидоры в банку.
- Растворите соль в холодной воде, залейте рассол в банку до верха.
- Накройте капроновой крышкой и оставьте при комнатной температуре на 5-7 дней для брожения. Затем уберите в прохладное место. Готовы через 3-4 недели.
Салат из зеленых помидоров с луком
Этот салат - настоящий хит, яркий и аппетитный, он станет отличной закуской или дополнением к гарниру.
Ингредиенты (на 2 литровые банки):
- Зеленые помидоры - 1,5 кг
- Лук репчатый - 300 г
- Морковь - 200 г
- Уксус 9 % - 80 мл
- Сахар - 3 ст. л.
- Соль - 1,5 ст. л.
- Масло растительное - 100 мл
- Перец черный молотый - 0,5 ч. л.
Приготовление:
- Зеленые помидоры нарежьте дольками, лук - полукольцами, морковь натрите на крупной терке.
- Смешайте овощи с солью, сахаром, перцем, уксусом и маслом. Оставьте на 1-2 часа.
- Поставьте смесь на огонь, доведите до кипения и варите 10 минут.
- Разложите салат по стерилизованным банкам, закатайте.
- Переверните банки, укутайте до остывания.
Помидоры в собственном соку
Помидоры в собственном соку сохраняют натуральный вкус и подходят для приготовления соусов или как самостоятельная закуска.
Ингредиенты (на 1-литровую банку):
- Помидоры (мелкие) - 600 г
- Помидоры (для сока) - 800 г
- Соль - 1 ст. л.
- Сахар - 1 ст. л.
- Лавровый лист - 1 шт.
Приготовление:
- Мелкие помидоры промойте, проколите зубочисткой. Уложите в стерилизованную банку с лавровым листом.
- Крупные помидоры измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. Полученную массу доведите до кипения, добавьте соль и сахар, варите 5 минут.
- Залейте горячим томатным соком помидоры в банке.
- Стерилизуйте банку в кипящей воде 10 минут, затем закатайте.
- Переверните и укутайте до остывания.
Вяленые помидоры с пряностями
Вяленые помидоры - изысканная закуска, которая идеально сочетается с сыром и вином.
Ингредиенты (на 0,5-литровую банку):
- Помидоры (сливовидные) - 1 кг
- Масло оливковое - 150 мл
- Чеснок - 3 зубчика
- Сушеный базилик - 1 ч. л.
- Сушеный орегано - 1 ч. л.
- Соль - 1 ч. л.
- Сахар - 0,5 ч. л.
Приготовление:
- Помидоры разрежьте пополам, удалите семена. Посыпьте солью и сахаром, выложите на противень.
- Сушите в духовке при 100°C 3-4 часа, приоткрыв дверцу для циркуляции воздуха.
- В стерилизованную банку уложите вяленые помидоры, чередуя с нарезанным чесноком, базиликом и орегано.
- Залейте горячим оливковым маслом, оставляя 1 см до верха. Закройте крышкой.
- Храните в холодильнике. Готовы к употреблению через 2-3 дня.
Сладкие маринованные помидоры дольками
Помидоры дольками, приготовленные по этому рецепту, не похожи на классические маринованные помидоры - у них вкус более сладкий и насыщенный.
Ингредиенты (на 1-литровую банку):
- Помидоры (плотные) - 600 г
- Вода - 500 мл
- Уксус 9 % - 50 мл
- Сахар - 4 ст. л.
- Соль - 1 ст. л.
- Перец душистый - 4 шт.
- Гвоздика - 2 шт.
Приготовление:
- Помидоры нарежьте дольками, уложите в стерилизованную банку.
- Вскипятите воду с солью, сахаром, перцем и гвоздикой. В конце добавьте уксус.
- Залейте горячим маринадом помидоры, закатайте.
- Переверните банку, укутайте до остывания.
- Эти сладкие помидоры дольками получаются нежными и ароматными, с приятной сладковатой ноткой.
Совет по маринаду (на 1 л воды):
Для маринованных помидоров используйте универсальный маринад: 1 ст. л. соли, 2-3 ст. л. сахара, 50 мл уксуса 9 %. Кипятите до растворения ингредиентов и заливайте горячим.
Эти рецепты помогут сохранить вкус лета и разнообразить зимнее меню. От соленых зеленых помидоров до сладких маринованных долек - каждая заготовка найдет свое место на вашем столе!