Заготовки из баклажанов на зиму: вкусные и полезные рецепты для вашего стола

Баклажаны - это не только универсальный ингредиент для горячих блюд, но и кладезь пользы: они богаты клетчаткой, калием, антиоксидантами и витаминами группы B, которые поддерживают здоровье сердца, улучшают пищеварение и помогают бороться с воспалениями. Из такого овоща получаются великолепные заготовки, которые сохраняют летний вкус и аромат даже зимы. От пикантных закусок до сытных салатов - заготовки из баклажанов разнообразят ваше меню в холодное время года.

Вот несколько рецептов, которые станут вашими фаворитами.

Рецепт 1: Пикантные баклажаны по-грузински с чесноком

Ингредиенты (на 2 литровые банки):

баклажаны - 1,5 кг

болгарский перец - 300 г

чеснок - 5 зубчиков

острый перец - 1 шт. (по вкусу)

растительное масло - 100 мл

уксус 9 % - 50 мл

сахар - 2 ст. л.

соль - 1 ст. л.

зелень (кинза, петрушка) - 50 г

Процесс приготовления:

Баклажаны нарежьте кружочками (0,5-1 см), посолите и оставьте на 30 мин, чтобы ушла горечь. Промойте и обсушите.

Обжарьте кружочки на масле до золотистости (по 2-3 мин с каждой стороны) и выложите на бумажное полотенце.

Перец и чеснок пропустите через мясорубку, добавьте измельченную зелень, соль, сахар, уксус и 50 мл масла. Перемешайте до однородности.

В стерилизованные банки выкладывайте слоями баклажаны и перечную смесь. Утрамбуйте, чтобы не осталось воздуха.

Закройте крышками, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте. Эта ароматная закуска будет идеальна к мясу.

Рецепт 2: Икра из баклажанов с томатами и перцем

Ингредиенты (на 3 пол-литровые банки):

баклажаны - 2 кг

помидоры - 1 кг

болгарский перец - 500 г

лук - 300 г

морковь - 300 г

чеснок - 4 зубчика

растительное масло - 150 мл

соль - 1,5 ст. л.

сахар - 2 ст. л.

уксус 9 % - 30 мл

Процесс приготовления:

Баклажаны очистите, нарежьте кубиками и замочите в подсоленной воде на 20 мин, затем отожмите.

Помидоры ошпарьте, снимите кожицу и измельчите блендером. Перец и морковь нарежьте соломкой, лук - кубиками, чеснок пропустите через пресс.

В глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте лук и морковь 5-7 мин, добавьте перец и баклажаны, тушите 15 мин.

Влейте томатное пюре, добавьте соль, сахар и варите 25-30 мин на слабом огне, помешивая. За 5 мин до конца добавьте чеснок и уксус.

Разложите горячую массу по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте до остывания. Эта нежная икра подойдет к хлебу или картофелю.

Рецепт 3: Баклажаны в томатном соусе с фасолью

Ингредиенты (на 3 литровые банки):

баклажаны - 2 кг

фасоль (белая или красная) - 500 г (сухая)

помидоры - 1,5 кг

болгарский перец - 400 г

растительное масло - 100 мл

уксус 9 % - 50 мл

соль - 2 ст. л.

сахар - 3 ст. л.

Процесс приготовления:

Фасоль замочите на ночь, затем отварите до полуготовности (около 40 мин) и слейте воду.

Баклажаны нарежьте крупными кубиками, посыпьте солью, через 20 мин промойте. Перец нарежьте соломкой, помидоры превратите в пюре.

В кастрюле смешайте томатное пюре, масло, соль и сахар, доведите до кипения. Добавьте баклажаны, перец и фасоль, варите 30-35 мин.

Влейте уксус, перемешайте и разложите по стерилизованным банкам. Закатайте и укутайте.

Рецепт 4: Баклажаны с медом и острым перцем без стерилизации

Ингредиенты (на 2 пол-литровые банки):

баклажаны - 1 кг

острый перец - 1-2 шт.

чеснок - 3 зубчика

мед - 2 ст. л.

растительное масло - 70 мл

уксус яблочный - 40 мл

соль - 1 ст. л.

вода - 500 мл

Процесс приготовления:

Баклажаны нарежьте брусочками, замочите в подсоленной воде на 30 мин, затем промойте и слегка отожмите.

В кастрюле смешайте воду, мед, соль, уксус и масло, доведите до кипения. Добавьте баклажаны и варите 10 мин до мягкости.

Острый перец и чеснок мелко нарежьте, добавьте к баклажанам за 2 мин до конца варки.

Горячие овощи разложите по стерилизованным банкам, залейте маринадом и закатайте. Переверните и укутайте до остывания. Эта закуска с медовой сладостью и остринкой удивит всех.

Рецепт 5: Заморозка баклажанов для зимних блюд

Ингредиенты (на 1 кг):

баклажаны - 1 кг

растительное масло - 30 мл

соль - 1 ч. л.

Процесс приготовления:

Баклажаны нарежьте кружочками или кубиками, замочите в подсоленной воде на 20 мин, затем обсушите.

Обжарьте на масле до легкой золотистости (2-3 мин с каждой стороны) или запеките в духовке при 180°C 15 мин - это сохранит текстуру.

Остудите, разложите по порционным пакетам для заморозки и уберите в морозилку при -18°C. Такие заготовки идеальны для рагу или запеканок зимой.