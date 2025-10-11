12 октября в Беларуси отмечают День работников культуры

В Беларуси отмечают День работников культуры. С профессиональным праздником представителей отрасли поздравил Президент Александр Лукашенко.

"Высокая духовность в сочетании с исконной народной мудростью - уникальная черта отечественной культуры. Традиции и ценности наших предков белорусы бережно сохранили в сердцах и созидательным самоотверженным трудом продолжают обогащать национальное искусство, которое стало неотъемлемой частью мирового наследия. Уверен, что и в дальнейшем своими талантом, опытом и увлеченностью вы будете вносить значительный вклад в развитие Беларуси, воспитывать у подрастающего поколения любовь к родным истокам и патриотизм, укреплять суверенное белорусское государство", - отметил Александр Лукашенко.

В республике численность профессионально занятых в области культуры составляет почти 42,5 тыс. человек. По статистике, в культуре превалируют женщины - их почти 70 %, а мужчин только 30 %. Средний возраст работника культуры - 45,5 года. Образование у большинства специалистов высшее и среднее специальное.