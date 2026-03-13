3.73 BYN
13 марта в 20:45 состоится премьера шоу "Фактор. BY. Дети" на "Беларусь 1"
Райдер из конфет, искренность на 100 % и харизма, которой позавидуют мировые звезды: "Фактор. BY. Дети" собрал самых крутых маленьких вокалистов страны и не только на одной сцене.
Осторожно: уровень милоты и таланта зашкаливает. Здесь только честный звук и нервы на пределе. 60 маленьких артистов бросают вызов мировым хитам, которые боятся петь даже профи.
Кто из них заставит наставников нажать золотую кнопку? Зрителей ждет вокальный поединок за проходной билет в следующий этап проекта.
А оценивать артистизм и вокальные данные будут: белорусский рэпер Nkeeei, суперфиналистка шоу "Х-Factor в Беларуси" и представительница страны на международном конкурсе "Интервидение" Настя Кравченко, заслуженная артистка Российской Федерации, очаровательная Зара и певец, актер, режиссер Алексей Воробьев.
Nkeeei, рэпер, наставник шоу "Фактор. BY. Дети":
"Чувствуется ответственность перед своей страной, в которой я вырос, которая мне много чего дала. И также хочется отдавать то, что у меня уже получилось в мои 25 лет, детям - это самые искренние артисты, самые настоящие. И это на самом деле то, чему и мне, и всем остальным в жюри можно поучиться у детей, потому что как ни крути, с возрастом рамки иногда зажимают".
Сделают шоу по-настоящему семейным и ведущие проекта. Министр спокойствия и главный по утешительным обнимашкам шоумен Сергей Минаев, а также Хелена Мерааи - королева закулисных тусовок, которая знает все тренды TikTok и не даст скучать ни одному участнику под софитами.
Кроме того, смотрите дневники шоу "Фактор. BY. Дети" и увидите в новом амплуа ведущего суперфиналиста шоу "Х-Factor в Беларуси" Никиту Белько.
Не пропустите премьеру вечером 13 марта в 20:45 на "Беларусь 1".