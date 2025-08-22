22 августа в Несвиже на территории Английского парка Радзивиллов пройдет Wostrau Nesvizh Fest

22 августа Несвиж превратится в фестивальную площадку. На два дня формат open air соберет ценителей хорошей музыки и активного отдыха.

Традиционно фестиваль пройдет на территории Английского парка комплекса Радзивиллов. Колорит исторического прошлого и современности можно будет прочувствовать и 23 августа.

Уже раскрыты имена хедлайнеров - задавать хорошее настроение будут как легенды нулевых, так и современные звезды ТикТока. В числе приглашенных звезд группа "Корни", Анна Плетнева с группой "Винтаж", Artik & Asti, "Давай на ты", Ramil’ и другие.