22 августа в Несвиже на территории Английского парка Радзивиллов пройдет Wostrau Nesvizh Fest
Автор:Редакция news.by
22 августа Несвиж превратится в фестивальную площадку. На два дня формат open air соберет ценителей хорошей музыки и активного отдыха.
Традиционно фестиваль пройдет на территории Английского парка комплекса Радзивиллов. Колорит исторического прошлого и современности можно будет прочувствовать и 23 августа.
Уже раскрыты имена хедлайнеров - задавать хорошее настроение будут как легенды нулевых, так и современные звезды ТикТока. В числе приглашенных звезд группа "Корни", Анна Плетнева с группой "Винтаж", Artik & Asti, "Давай на ты", Ramil’ и другие.
Туристический слет продолжит принимать гостей до 2 часов ночи.