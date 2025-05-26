26 мая детская студия ансамбля "Хорошки" выступит в Минске с отчетным концертом

26 мая в Минске отчетный концерт даст детская студия знаменитого хореографического ансамбля "Хорошки". Участники - ребята от 5 до 16 лет.

В 2025 году диплом об окончании хореографической студии получат три выпускницы - ученицы 9-х классов.

Расскажем, чем удивят юные "Хорошки" на этот раз.

Хореографическая палитра народного танца пестрит разнообразием - полька, кадриль, "Весна". К этому дню юные преемники легендарного коллектива шли, тщательно оттачивая каждое танцевальное движение. Сегодня они получат заветные дипломы и путевку во взрослую хореографическую жизнь.

"Подготовка у нас всегда серьезная", - рассказала Виктория Рябченкова, учащаяся детской студии заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки".

Вероника Дудкина, учащаяся детской студии заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки":

"Отличная атмосфера, все очень дружные, помогают друг другу. Все приходят заранее, чтобы повторить движение, что-то переспросить у педагога, подшить костюмы".

"Мы постоянно готовимся к каким-нибудь конкурсам. Я лично в коллективе занимаюсь уже 8-й год, пришла сюда совсем маленькой. Очень было волнительно. Само поступление в коллектив было очень волнительным, я думала: возьмут меня, не возьмут. Взяли, я попала в отличный коллектив и очень рада этому", - поделилась Марианна Янович, учащаяся детской студии заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки.

В концерте будут и премьеры - например, номера "Русалка", "Залипуха", "Витебская полька", "Ночка", "Местечковые картинки". И все это под аккорды музыкальных инструментов. Сделать шоу не только пластичным, но и музыкальным помогут артисты ансамбля, которые в этот вечер будут занимать оркестровые позиции.

Елена Богданова, руководитель и преподаватель детской студии заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки":

"В этом году очень много новых номеров и достаточно насыщенная программа и по хореографии, и по каким-то элементам трюковым. У нас есть новый номер "Дуда". Мальчишки наши маленькие танцуют в сопровождении нашего вокала. Также у нас есть вокальная студия".

Красивое повествование на языке танца состоится в Минском городском дворце культуры.