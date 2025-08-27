27 августа - День российского кино. Расскажем о планах, перспективах и союзных проектах

27 августа - День российского кино. И это повод оценить развитие союзного кинопроизводства.

В начале лета Президент Беларуси посещал киностудию "Беларусьфильм". Отрасли необходима перезагрузка. И важно учитывать опыт соседей.

Что такое московский кинокластер? Как он помог вывести кинематограф на новый уровень? Расскажем о планах, перспективах и союзных проектах.

Буквально 30 км от Московской кольцевой - и ты, как Алиса, переносишься в Страну чудес. За год здесь вырос настоящий кинопарк. Здесь можно прогуляться по Владивостоку начала 20 века. Или Китайский квартал, который из-за огромного количества жителей назвали Миллионка. А также деревянный пирс рыбацкой деревни на берегу Амурского залива. Атмосфера настолько тонко передает дух той эпохи, что даже не верится, что вокруг декорации.

Ситора Даргель, начальник управления событийных мероприятий кинопарка "Москино":

"Сегодня это 24 натурных декорации, за прошлый год было снято 83 проекта, в этом году за полугодие - уже 50 проектов. То есть это декорации, которые могут быть использованы неоднократно".

Для сравнения, если отправить большую киноэкспедицию, например в Сибирь, то съемка фильма обойдется в несколько раз дороже, чем это сделать на территории кинопарка "Москино". А если по сценарию режиссеру нужны парижские улочки или сицилийские дворики, то умножайте на 5.

Сегодня, когда мы живем в период санкционного давления и визу в Европу сложно получить, вот такие локации - настоящий подарок для кинопроизводства.

Здесь есть свой железнодорожный вокзал, кстати, точная копия Витебского в Санкт-Петербурге, а также целый аэропорт. В настоящей, не киношной, жизни это режимные объекты, где согласовать съемку очень непросто.

Ситора Даргель, начальник управления событийных мероприятий кинопарка "Москино":

"Всегда могут отменить съемки в последний момент, что очень накладно для производителей".

Брестская крепость - это локация, которую построили всего за 2 месяца. Именно так выглядела цитадель в июне 1941-го. Тираспольские ворота, казармы 333 стрелкового полка, костел святого Казимира, все настолько реалистично, что есть полное погружение в то время.

Локацию построили для фильма "В списках не значился". Кстати, это совместный проект, ведь часть съемок проходила в Беларуси, в музее Брестской крепости.

Ситора Даргель, начальник управления событийных мероприятий кинопарка "Москино":

"Было бы интересно снимать совместные проекты. У нас один язык, одна история, много общего в ВОВ по натурным локациям. Это было бы хорошо сделать на постоянной основе".

Закончить строительство кинопарка "Москино" планируют к 2030 году. Это будет крупнейший в Европе объект - как четыре Голливуда. В будущем, здесь собираются снимать 80 % российского кино. Он часть московского кинокластера, куда также вошли кинозавод МЕТМАШ и старейшая киностудия имени Горького. Если кинопарк - это натурные съемки, то киностудия - это золотой кинофонд, который насчитывает 630 фильмов. Крупнейший в стране комплекс костюмов, уникальные павильоны, техника, услуги режиссеров и монтажеров.

Никита Шевчук, директор департамента стратегии киностудии им. М. Горького:

"Постепенно возрождаем киностудию. Началось все с поддержки Минкультуры РФ, сейчас эту эстафету кардинально перехватило правительство Москвы. Это одна составляющая. А вторая составляющая - это стратегия, которую мы первым делом разработали, когда пришли. Долгосрочную стратегию. Она у нас была на 5 лет и ежегодно корректируется. На базе этой стратегии просчитывается участие каждого члена команды. И все это вместе должно быть в плотном контакте с индустрией".