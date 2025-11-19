3.66 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
27 театров и 37 спектаклей: в Минске продолжается марафон "Национальной театральной премии"
Театральный марафон продолжает шествие по Минску. "Национальная театральная премия" объединила 27 коллективов страны. В 2025 году побит абсолютный рекорд по количеству театров-участников.
В трех секциях принимают участие 37 спектаклей. Занавес для зрителей открыла и титулованная постановка Белорусского государственного академического театра юного зрителя "Мастер и Маргарита". Премьера спектакля состоялась в 2023 году, за это время постановка успела полюбиться не только белорусскому, но и зарубежному зрителю.
Сценическая версия Булгакова уже получила награды за "Лучшую женскую роль", за "Роль второго плана", несколько раз была признана "Лучшим спектаклем", а также отмечена "За лучший актерский ансамбль".
Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя:
"Куда бы мы ни приезжали, мы всегда оставляем след в душе не только зрителей, но и критиков этим спектаклем. Профессор Шалимова, которую я очень уважаю и знаю, что она может как конструктивно и качественно "размазать" тебя по стене, так и, цитируя подлинник Булгакова "Мастер и Маргарита", конструктивно рассказать тебе, какая ты молодец. На последнем фестивале она жутко злилась, что какой-то ТЮЗ из Минска привез "Мастера и Маргариту", даже не хотела идти на него, но, посмотрев, сказала, что спектакль вышел прекрасным".
В категорию "Театр драмы" попали 17 спектаклей со всей Беларуси. В этом году впервые две постановки покажут за столичной чертой - в Гомеле и Бресте.