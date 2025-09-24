5 дней в Бресте будут показывать отечественные фильмы - в программе более 30 кинолент

Республиканский фестиваль белорусских фильмов стартует 25 сентября в Бресте. Показ отечественных лент возродили спустя 12 лет паузы. Этим вечером откроет форум премьера года - фильм "Классная" Кирилла Халецкого. В течение пяти дней зрителя ждет своеобразный отчет кинематографистов. Более 30 лент покажут на двух экранах города - в кинотеатрах "Мир" и "Беларусь". Оценка фильмов - в пяти номинациях. Лучшее игровое кино определит народный артист России Аристарх Ливанов. Кроме конкурсных показов, в афише выставки и ретроспективы.

Валентина Степанова, исполнительный директор Республиканского фестиваля белорусских фильмов: "В первый день фестиваля к нам приезжает Николай Петрович Бурляев с возвращения фильма. И вот такой фильм-возвращение - это фильм "Все впереди" по произведению Василия Белова. Уникальное событие. Николай Петрович Бурляев на киностудии "Беларусьфильм" был режиссером. Эту картину будут представлять Аристарх Ливанов, он в главной роли, Владимир Гостюхин и, конечно, Николай Петрович Бурляев".