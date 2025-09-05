3.70 BYN
5 сентября в Бресте начинается 29-й международный театральный фестиваль "Белая Вежа"
Автор:Редакция news.by
5 сентября в Бресте стартует 29-й международный фестиваль "Белая Вежа". Участие в нем примут коллективы из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.
Традиционно палитра жанров разнообразна - классическая драма, интерактивная комедия, музыкальная сказка, мистический триллер, героический эпос и не только.
В год 80-летия Великой Победы особое место в программе фестиваля займет тема бессмертного подвига советского народа.
Откроет фестиваль документальная драма "Горький хлеб" Национального академического драмтеатра имени Горького.