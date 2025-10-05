Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

50 лет главному культурному вузу страны

Полвека главному культурному вузу страны. 6 ноября 75-го года минская улица Рабкоровская, где стояло болото, была окончательно окультурена.

главный корпус института, который сегодня именуется БГУКИ
Главный корпус института сегодня именуется БГУКИ

Был открыт главный корпус института, который сегодня именуется БГУКИ. Более 30 тысяч выпускников в ответе за сохранение национальных традиций в хореографии, вокале, библиотеках и музеях.

Молодые специалисты охотно отправляются в районные дома культуры. Университетом культуры и искусств интересуются и китайские студенты. Сейчас вуз заинтересован в развитии научной почвы.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств: "Сфера культуры, возможно, не самая высокооплачиваемая. Мы когда встречаемся с первым курсом, я сразу говорю, если вы пришли сюда, и ваш основной мотиватор – это деньги, то, наверное, вы неправильно выбрали профессию. Мы, естественно, за то, чтобы все все хорошо жили, но здесь важно общение со зрителем, со слушателем, с читателем библиотеки, поэтому престиж не только в том, сколько денег ты за это получаешь, но и в том, насколько твои идеи, планы реализуются. Мы все делаем для того, чтобы престиж профессии повышать".

Легко ли сегодня завязывать международные связи и совпадают ли высказывания людей творческих с государственной позицией? Мнение ректора Университета культуры и искусств Натальи Карчевской 5 октября в эфире "Первого информационного".

Разделы:

КультураКультура

Теги:

культура