50 лет главному культурному вузу страны
Полвека главному культурному вузу страны. 6 ноября 75-го года минская улица Рабкоровская, где стояло болото, была окончательно окультурена.
Был открыт главный корпус института, который сегодня именуется БГУКИ. Более 30 тысяч выпускников в ответе за сохранение национальных традиций в хореографии, вокале, библиотеках и музеях.
Молодые специалисты охотно отправляются в районные дома культуры. Университетом культуры и искусств интересуются и китайские студенты. Сейчас вуз заинтересован в развитии научной почвы.
Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств: "Сфера культуры, возможно, не самая высокооплачиваемая. Мы когда встречаемся с первым курсом, я сразу говорю, если вы пришли сюда, и ваш основной мотиватор – это деньги, то, наверное, вы неправильно выбрали профессию. Мы, естественно, за то, чтобы все все хорошо жили, но здесь важно общение со зрителем, со слушателем, с читателем библиотеки, поэтому престиж не только в том, сколько денег ты за это получаешь, но и в том, насколько твои идеи, планы реализуются. Мы все делаем для того, чтобы престиж профессии повышать".
