50 лет главному культурному вузу страны

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств: "Сфера культуры, возможно, не самая высокооплачиваемая. Мы когда встречаемся с первым курсом, я сразу говорю, если вы пришли сюда, и ваш основной мотиватор – это деньги, то, наверное, вы неправильно выбрали профессию. Мы, естественно, за то, чтобы все все хорошо жили, но здесь важно общение со зрителем, со слушателем, с читателем библиотеки, поэтому престиж не только в том, сколько денег ты за это получаешь, но и в том, насколько твои идеи, планы реализуются. Мы все делаем для того, чтобы престиж профессии повышать".