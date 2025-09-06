6 сентября в Минске начался 15 Республиканский фестиваль национальных культур

В Минске стартовал 15 Республиканский фестиваль национальных культур. На протяжении дня Верхний город встречал сотни гостей и десятки народов.

Показать и рассказать про национальный код приехали аргентинцы, армяне, афганцы, китайцы, татары, грузины, евреи, молдаване, цыгане и другие. Прочувствовать колорит многонациональсти Беларуси гости смогли в литературе, мастер-классах, национальных костюмах. Не обошлось и без традиционных угощений.

Также, на сцене у Ратуши прозвучало более 60 творческих номеров от представителей разных культур. Итоги фестиваля подведут в 2026 году в Гродно.

Дмитрий Шляхтин, первый заместитель Министра культуры Республики Беларусь:

"Основные культуры, которые имеют свои организационно-правовые формы работы в Республике Беларусь и хорошо известны белорусам, а также гостям нашей страны, всегда своим творчеством создают праздник".