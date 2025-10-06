Смотреть онлайнПрограмма ТВ
7 октября в Москве состоится жеребьевка международного конкурса "Наше поколение"

7 октября станет известно, под каким номером белоруска Амалия Сухан "сделает громче любовь" на конкурсе "Наше поколение". В Москве пройдет жеребьевка и большая пресс-конференция участников международного форума.

Все 16 стран уже прибыли в российскую столицу, накануне юные артисты познакомились, разучили русский язык и спелись в официальном гимне. В Академии Игоря Крутого проходил марафон мастер-классов, в том числе и с национальным колоритом. Роспись матрешек позволила конкурсантам лучше узнать культуру страны-хозяйки.

Кристина Хуссен, представительница Эфиопии на международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Зеленый цвет ассоциируется с моей страной, ведь в Эфиопии очень много деревьев. Я использовала цвета флага моей страны в расписании матрешки. Также моя песня посвящена любви к моей родине".

матрешка Кристины Хуссен

Кинг Мур, представитель США на международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Я чувствую прилив энергии, потому что такие активности меня только заряжают, я очень рад здесь находиться. Конечно, все участники здесь - друзья, я сдружился с каждым. Я считаю, что это самый главный посыл конкурса - мы объединяем наши страны и поем все вместе".

В графике участников более 70 образовательных часов. 9 октября артисты впервые опробуют сцену Live Арены. "Наше поколение" споет и в эфире телеканала "Беларусь 1", медиахолдинг покажет талантливый финал 12 октября в 18:30.

