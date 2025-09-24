78 стран-участниц. Международный фестиваль анимационных фильмов в Могилеве бьет рекорды

Международный фестиваль анимационных фильмов в Могилеве в этот раз бьет рекорды. 78 стран-участниц. Впервые представлены в том числе Ангола, Бахрейн, Иордания, Тунис и Шри-Ланка.

Жюри, а в его составе именитые режиссеры, актеры, артисты, предстоит отсмотреть свыше 700 поданных на конкурс работ и определить победителя. Задействованы все главные кинотеатры города, где для зрителей пройдут фестивальные показы.

Мария Касперович, директор Могилевского государственного предприятия "Киновидеопрокат":

"Культурное событие не только для Могилевской области, но и для всей нашей страны. Наш фестиваль узнаваем, является одним из самых масштабных анимационных фестивалей в мире. 12 новых стран практически со всех континентов".