3.64 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
78 стран-участниц. Международный фестиваль анимационных фильмов в Могилеве бьет рекорды
Международный фестиваль анимационных фильмов в Могилеве в этот раз бьет рекорды. 78 стран-участниц. Впервые представлены в том числе Ангола, Бахрейн, Иордания, Тунис и Шри-Ланка.
Жюри, а в его составе именитые режиссеры, актеры, артисты, предстоит отсмотреть свыше 700 поданных на конкурс работ и определить победителя. Задействованы все главные кинотеатры города, где для зрителей пройдут фестивальные показы.
Мария Касперович, директор Могилевского государственного предприятия "Киновидеопрокат":
"Культурное событие не только для Могилевской области, но и для всей нашей страны. Наш фестиваль узнаваем, является одним из самых масштабных анимационных фестивалей в мире. 12 новых стран практически со всех континентов".
В программе "Анимаевки-2025" также мастер-классы от мультипликаторов, конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного искусства.