8 марта Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании приглашает на концерт в "Верхнем городе"

Музыкальный подарок в Международный женский день подготовил Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании.

8 марта коллектив выступит в дуэте с солистом Большого театра Беларуси Иосифом Никитенко. Он является стипендиатом специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

В афише заявлены коронные номера оперного тенорового репертуара, неаполитанских песен и популярных оркестровых инструментальных миниатюр. За дирижерским пультом будет находиться Александр Высоцкий.

"Разработана программа для широкого круга меломанов, которые любят итальянские и неаполитанские песни, арии", - уточнил директор творческого объединения музыкальных коллективов Белтелерадиокомпании Виктор Кистень.