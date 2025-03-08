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8 марта Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании приглашает на концерт в "Верхнем городе"
Музыкальный подарок в Международный женский день подготовил Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании.
8 марта коллектив выступит в дуэте с солистом Большого театра Беларуси Иосифом Никитенко. Он является стипендиатом специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.
В афише заявлены коронные номера оперного тенорового репертуара, неаполитанских песен и популярных оркестровых инструментальных миниатюр. За дирижерским пультом будет находиться Александр Высоцкий.
"Разработана программа для широкого круга меломанов, которые любят итальянские и неаполитанские песни, арии", - уточнил директор творческого объединения музыкальных коллективов Белтелерадиокомпании Виктор Кистень.
Шоу прозвучит в столичном концертном зале "Верхний город" в 19:00.