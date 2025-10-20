3.70 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
Алсу: Я не разделяю народы Беларуси и России, ведь мы - единое целое
Автор:Лидия Заблоцкая
18 октября 2025 года певица, телеведущая, заслуженная артистка России Алсу выступила с Президентским оркестром в Беларуси. Какие у артистки возникают ассоциации с Беларусью и белорусами, много ли представителей этой национальности в ее окружении? На эти вопросы Алсу ответила в "Актуальном интервью".
Алсу:
"Я не разделяю наши народы. Мы действительно единое целое, ведь у нас столько общего. Многие белорусские артисты популярны в России, а многие российские - в Беларуси".
Поэтому, призналась телеведущая, она как будто и не выезжала из России. "Белорусы - очень дружелюбный и теплый народ. По крайней мере, все, с кем я пересекалась всю жизнь, это было так", - сказала заслуженная артистка России.