Алсу: Я не разделяю народы Беларуси и России, ведь мы - единое целое

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5afdfbc9-950c-4f74-9481-b304701e4bbd/conversions/ae3ceb31-031b-4b87-8d34-3f61455f1355-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5afdfbc9-950c-4f74-9481-b304701e4bbd/conversions/ae3ceb31-031b-4b87-8d34-3f61455f1355-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5afdfbc9-950c-4f74-9481-b304701e4bbd/conversions/ae3ceb31-031b-4b87-8d34-3f61455f1355-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5afdfbc9-950c-4f74-9481-b304701e4bbd/conversions/ae3ceb31-031b-4b87-8d34-3f61455f1355-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

18 октября 2025 года певица, телеведущая, заслуженная артистка России Алсу выступила с Президентским оркестром в Беларуси. Какие у артистки возникают ассоциации с Беларусью и белорусами, много ли представителей этой национальности в ее окружении? На эти вопросы Алсу ответила в "Актуальном интервью".

Алсу:

"Я не разделяю наши народы. Мы действительно единое целое, ведь у нас столько общего. Многие белорусские артисты популярны в России, а многие российские - в Беларуси".