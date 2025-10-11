3.69 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Амалия Сухан представила Беларусь песней "Сделай громче любовь" на конкурсе "Наше поколение"
Автор:Редакция news.by
Финал Международного конкурса детской авторской песни "Наше поколение" на московской Live Арене завершился. Мадагаскар становится победителем (311 баллов от жюри и телезрителей). Беларусь на 4 месте. До 3-го не хватило всего одного балла. Главное музыкальное событие октября объединило на одной сцене страны БРИКС, Африки и Азии. Впервые присоединилась и Америка. Беларусь с песней "Сделай громче любовь" представила 13-летняя минчанка Амалия Сухан (подробности в видео, как это было).
Увидеть грандиозное шоу, объединившее 16 стран, белорусы смогут 12 октября на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 18:30. Не пропустите! Вся последняя информация из закулисья конкурса и с главной сцены в "Панораме" на "Беларусь 1" в 21:00.