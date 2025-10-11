Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Амалия Сухан представила Беларусь песней "Сделай громче любовь" на конкурсе "Наше поколение"

Финал Международного конкурса детской авторской песни "Наше поколение" на московской Live Арене завершился. Мадагаскар становится победителем (311 баллов от жюри и телезрителей). Беларусь на 4 месте. До 3-го не хватило всего одного балла. Главное музыкальное событие октября объединило на одной сцене страны БРИКС, Африки и Азии. Впервые присоединилась и Америка. Беларусь с песней "Сделай громче любовь" представила 13-летняя минчанка Амалия Сухан (подробности в видео, как это было).

Увидеть грандиозное шоу, объединившее 16 стран, белорусы смогут 12 октября на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 18:30. Не пропустите! Вся последняя информация из закулисья конкурса и с главной сцены в "Панораме" на "Беларусь 1" в 21:00.

Культура

Наше поколение 2025