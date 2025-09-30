3.64 BYN
Амалия Сухан презентовала песню для конкурса "Наше поколение"
Уже 11 октября Беларусь "сделает громче любовь" для стран БРИКС и Африки! Состоялась премьера песни, с которой Амалия Сухан выступит на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение".
13-летний триумфатор "Славянского базара в Витебске" находится в активной репетиционной фазе. Вылет в Москву уже 5 сентября. Идет работа над сценическим номером и образом, пока сама исполнительница осваивает школьную программу и знакомит слушателей белорусских радиоволн со своей песней. На телевизионном конкурсе ее сможет оценить не только профессиональное жюри, но и зрители. На "Нашем поколении" - два победителя. По версии экспертов и аудитории. Поддержать белорусскую участницу можно будет с помощью онлайн-голосования 10 октября, накануне гранд-финала конкурса. Год назад победу разделили Бразилия и Мадагаскар.
Амалия Сухан, представитель Беларуси на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":
"Очень интересно услышать, какие песни, в каком стиле представляет каждая страна, потому что разные страны, разная культура, разные понятия в музыке. И на таком конкурсе, когда объединяются все континенты, - это самая главная суть, потому что нас всех объединяет именно музыка. Музыка - это тот язык, который понятен всем. Надо всегда наполнять себя положительными эмоциями, и через такую именно веселую песню мы и будем это им рассказывать. В нашей жизни, наверное, любовь и счастье - это самое главное, потому что, можно сказать, любовь спасет мир".
16 стран мира покажут свои таланты 11 октября на Live Арене
Международный конкурс детской авторской песни "Наше поколение" пройдет в третий раз и объединит 16 стран мира. Это представители БРИКС и стран Африки. Дебютирует на конкурсе и голос Соединенных Штатов Америки. На сцену выйдет 9-летний Кинг Мур.
Всю следующую неделю "Наше поколение" проведет в Москве. Организаторы подготовили мастер-классы и культурную программу. Гранд-финал пройдет в Live Арене, чуть больше недели назад она прошла "боевое крещение" "Интервидением". Белорусский зритель снова сможет оценить шоу и поддержать нашу Амалию Сухан. Белтелерадиокомпания покажет международный конкурс на телеканале "Беларусь 1".