Амалия Сухан презентовала песню для конкурса "Наше поколение"

Уже 11 октября Беларусь "сделает громче любовь" для стран БРИКС и Африки! Состоялась премьера песни, с которой Амалия Сухан выступит на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение".

13-летний триумфатор "Славянского базара в Витебске" находится в активной репетиционной фазе. Вылет в Москву уже 5 сентября. Идет работа над сценическим номером и образом, пока сама исполнительница осваивает школьную программу и знакомит слушателей белорусских радиоволн со своей песней. На телевизионном конкурсе ее сможет оценить не только профессиональное жюри, но и зрители. На "Нашем поколении" - два победителя. По версии экспертов и аудитории. Поддержать белорусскую участницу можно будет с помощью онлайн-голосования 10 октября, накануне гранд-финала конкурса. Год назад победу разделили Бразилия и Мадагаскар.

Амалия Сухан, представитель Беларуси на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90137a14-9241-4ebb-9656-e05aa21bbadd/conversions/d364f657-f4d3-4c67-8466-e81b74f79f32-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90137a14-9241-4ebb-9656-e05aa21bbadd/conversions/d364f657-f4d3-4c67-8466-e81b74f79f32-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90137a14-9241-4ebb-9656-e05aa21bbadd/conversions/d364f657-f4d3-4c67-8466-e81b74f79f32-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90137a14-9241-4ebb-9656-e05aa21bbadd/conversions/d364f657-f4d3-4c67-8466-e81b74f79f32-xl-___webp_1920.webp 1920w

Амалия Сухан, представитель Беларуси на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Очень интересно услышать, какие песни, в каком стиле представляет каждая страна, потому что разные страны, разная культура, разные понятия в музыке. И на таком конкурсе, когда объединяются все континенты, - это самая главная суть, потому что нас всех объединяет именно музыка. Музыка - это тот язык, который понятен всем. Надо всегда наполнять себя положительными эмоциями, и через такую именно веселую песню мы и будем это им рассказывать. В нашей жизни, наверное, любовь и счастье - это самое главное, потому что, можно сказать, любовь спасет мир".

16 стран мира покажут свои таланты 11 октября на Live Арене

Международный конкурс детской авторской песни "Наше поколение" пройдет в третий раз и объединит 16 стран мира. Это представители БРИКС и стран Африки. Дебютирует на конкурсе и голос Соединенных Штатов Америки. На сцену выйдет 9-летний Кинг Мур.