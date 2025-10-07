Амалия Сухан споет пятой в финале Международного конкурса "Наше поколение"

Белоруска Амалия Сухан "сделает громче любовь" под пятым номером на конкурсе "Наше поколение". Стал известен порядок выступления 16 стран мира на международном конкурсе.

Детские авторские песни распределяла режиссерско-постановочная группа, чтобы шоу было зрелищным. Судьба 1-го и 16-го номера решилась на жеребьевке - матрешки со стартовой и финальной цифрой достались конкурсантам из Бразилии и Китая.

Амалия Сухан, представитель Беларуси на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Для меня было важно не быть в конце, потому что под конец конкурса, если мы будем слушать всех участников, я могу перегореть. Когда я выступаю в начале, я не успеваю волноваться, наслушаться другим песен, я могу выступать со свежей головой. Мне поступает много сообщений из Минска, из продюсерского центра "СПАМАШ". Также дети всегда пишут и поддерживают, говорят добрые слова, все это меня заряжает".

Амалия Сухан, представитель Беларуси на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7649cf5a-66a3-4fc6-9e21-fdc47567e17a/conversions/aa6f09ef-7972-4828-b90d-a21eb2195c60-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7649cf5a-66a3-4fc6-9e21-fdc47567e17a/conversions/aa6f09ef-7972-4828-b90d-a21eb2195c60-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7649cf5a-66a3-4fc6-9e21-fdc47567e17a/conversions/aa6f09ef-7972-4828-b90d-a21eb2195c60-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7649cf5a-66a3-4fc6-9e21-fdc47567e17a/conversions/aa6f09ef-7972-4828-b90d-a21eb2195c60-xl-___webp_1920.webp 1920w

Победитель международного конкурса будет только один. Это решение продиктовано обратной связью за три года проведения конкурса - год назад триумфаторов было двое: согласно выбору профессионального жюри и итогам онлайн-голосования. Так, на "Нашем поколении" в Казани победили Бразилия и Мадагаскар.

Стелла Хачанянц, генеральный продюсер Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение":

"Это конкурс, телевизионный проект, мы все понимаем, что существуют определенные телевизионные форматы, рейтинги. Мы должны ко всему этому прислушиваться, поэтому мы приняли решение, что будет один победитель, назначенный по сумме голосов онлайн-голосования и оценки профессионального жюри. Я считаю, что все участники достойны победы, мы их всех полюбили и за каждого переживаем".

Стелла Хачанянц, генеральный продюсер Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/584165ea-2371-4a5a-9aef-1f1505704529/conversions/c122d293-5f0e-42d4-aaef-3a7be979b39e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/584165ea-2371-4a5a-9aef-1f1505704529/conversions/c122d293-5f0e-42d4-aaef-3a7be979b39e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/584165ea-2371-4a5a-9aef-1f1505704529/conversions/c122d293-5f0e-42d4-aaef-3a7be979b39e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/584165ea-2371-4a5a-9aef-1f1505704529/conversions/c122d293-5f0e-42d4-aaef-3a7be979b39e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Онлайн-голосование откроют 10 октября в 13:00 по московскому времени. Оно будет длиться ровно сутки. На официальном сайте конкурса разместят 16 фрагментов песен. Их можно прослушать, но выбрать только 3 фаворитов.