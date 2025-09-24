Анимация и световое шоу: Никита Белько зажег на сцене Дворца Республики

Световое шоу, анимация и безупречная хореография. В Минске с первым сольным концертом выступил Никита Белько. Суперфиналист шоу "X-Factor Беларусь" выпустил дебютный альбом "Выше, чем небо". Не обошлось и без премьер.

Первый сольный концерт выпускника "X-Factor Беларусь" Никиты Белько собрал аншлаг. На концерте непросто было пройти даже прессе, а фанаты были готовы подпевать кумиру на главной сцене Дворца Республики.

Небольшой, но очень долгожданный подарок получила юная фанатка исполнителя - видеопоздравление лично от Никиты Белько стало, возможно, слаще именинного торта. "На день рождения мне купили билеты на концерт Никиты Белько. Видела его в реальности, он красивый", - поделилась эмоциями юная фанатка.

Сам альбом дебютанта собрал 17 треков. К слову, название концерта произошло от песни, строки которой уже знакомы белорусским слушателям. Сингл "Выше, чем небо" был написан в Казахстане и получил большую путевку в жизнь. Кстати, в музыкальном чемодане еще много новинок для фанатов.

Никита Белько:

"Планируем проехаться по Беларуси с сольными концертами. В Минске проверим программу, а дальше хочется съездить в города, причем не только областные. Хочется свою музыку людям еще больше раскрыть, а на сольных концертах все больше раскрываешься людям именно как личность. Есть предложения и по поводу выступления в Москве, уже после концерта будем их рассматривать".

Отметим, что специально для сольного концерта было подготовлено около сотни костюмов, однако выбрать пришлось лучшее из лучшего. Не обошлось и без светового шоу, анимации, безупречной хореографии и живого музыкального сопровождения. Рояль - еще одна страсть исполнителя.

"До того, как запустили большую рекламную кампанию, которую можно увидеть, постепенно начали поступать заявки от предприятий. Последнюю неделю я находился в Москве и мониторил продажи. И когда вечером они закрылись, мы официально заявили, что у нас солдаут", - сказал продюсер Максим Минский.