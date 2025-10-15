3.69 BYN
2.99 BYN
3.46 BYN
Артист Театра-студии киноактера Анатолий Гурьев свой юбилей отпраздновал на сцене
Настоящему корифею Театра-студии киноактера 70 лет. Анатолий Гурьев - выходец из театральной династии. За полвека на сцене актер сыграл роли в спектаклях Ефремова, Анисенко, Луценко, Второва, Рубинчика, Беспалого, Грицевского. Именно Анатолий Викторович считается одним из артистов-основоположников Театра-студии киноактера.
Александр Ефремов, худрук Театра-студии киноактера, заслуженный деятель искусств Беларуси, народный артист Беларуси: "Я на студии работаю 50 лет, и я не скажу, что прямо с самого начала мы увиделись, но просто я старался его занять в каждой своей картине. И он достаточно много снимался, и достаточно много мы с ним работали".
Свои 70 Анатолий Гурьев отпраздновал на сцене. В день рождения маэстро - на бис спектакль "Очень простая история", к слову, постановка тоже юбиляр - уже 20 лет эта история знакома зрителю.