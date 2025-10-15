Артист Театра-студии киноактера Анатолий Гурьев свой юбилей отпраздновал на сцене

Александр Ефремов, худрук Театра-студии киноактера, заслуженный деятель искусств Беларуси, народный артист Беларуси: "Я на студии работаю 50 лет, и я не скажу, что прямо с самого начала мы увиделись, но просто я старался его занять в каждой своей картине. И он достаточно много снимался, и достаточно много мы с ним работали".