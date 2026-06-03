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Белтелерадиокомпания объявляет старт приема заявок на музыкальное шоу "Фактор.BY"
"Фактор.BY" готов зажигать новые звезды. Это проект, который смотрят миллионы и на который равняются начинающие артисты. Белтелерадиокомпания объявляет старт приема заявок на самое популярное музыкальное шоу страны.
Организаторы подчеркивают: если вы давно мечтали о сцене - заполняйте онлайн-форму на сайте news.by, грузите свое видео с исполнением композиции а капелла, а лучше приходите на живое прослушивание.
Команда проекта отправится в турне по городам Беларуси уже в июне. Стартуют с города Бреста, там кастинг продлится 2 дня, затем эстафету примет Пинск.
На прослушивание приглашаются исполнители старше 16 лет, без ограничений по верхнему возрасту. Фокус-группа будет искать таланты сразу для двух проектов - "Фактор.BY" и "Фактор.BY 60+". В более крупных городах и областных центрах кастинг продлится 2 дня.
Традиционное исключение - столица. В Минске прослушивания начнутся в июле: с 9 по 13 июля включительно. Традиционно именно в столице фиксируют наибольшее количество желающих стать участником проекта.
Не откладывайте свой шанс стать знаменитым. Вам уже исполнилось 16 и вы готовы спеть на всю страну, а может быть Вы вышли на заслуженную пенсию, но сердце просит песни? Команда самого рейтингового телешоу ждет встречи с талантами со всей страны.