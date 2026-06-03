Белтелерадиокомпания объявляет старт приема заявок на музыкальное шоу "Фактор.BY"

"Фактор.BY" готов зажигать новые звезды. Это проект, который смотрят миллионы и на который равняются начинающие артисты. Белтелерадиокомпания объявляет старт приема заявок на самое популярное музыкальное шоу страны.

Организаторы подчеркивают: если вы давно мечтали о сцене - заполняйте онлайн-форму на сайте news.by, грузите свое видео с исполнением композиции а капелла, а лучше приходите на живое прослушивание.

Команда проекта отправится в турне по городам Беларуси уже в июне. Стартуют с города Бреста, там кастинг продлится 2 дня, затем эстафету примет Пинск.

На прослушивание приглашаются исполнители старше 16 лет, без ограничений по верхнему возрасту. Фокус-группа будет искать таланты сразу для двух проектов - "Фактор.BY" и "Фактор.BY 60+". В более крупных городах и областных центрах кастинг продлится 2 дня.

Традиционное исключение - столица. В Минске прослушивания начнутся в июле: с 9 по 13 июля включительно. Традиционно именно в столице фиксируют наибольшее количество желающих стать участником проекта.