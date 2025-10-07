БГУКИ отмечает свой 50-летний юбилей

"8 октября в 17:00 в Большом зале Дворца Республики, что для нас тоже огромная честь, состоится гала-концерт, посвященный юбилейной дате. Потом все это продолжится празднованием Дня работников культуры, потому что мы отмечаем свой юбилей между такими важными для нашего государства праздниками, как День учителя и День работников культуры. Это символично, потому что мы объединяем в себе и лучшие образовательные традиции, и готовим кадры в первую очередь для культуры".