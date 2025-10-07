3.68 BYN
БГУКИ отмечает свой 50-летний юбилей
Юбилейный год отмечает Белорусский государственный университет культуры и искусств. Президент поздравил коллектив университета. 6 октября 1975 года, тогда еще Минский институт культуры - впервые открыл свои двери.
Полвека истории отмечают в кругу родных и близких, празднование 50-летия Альма-матер растянулось сразу на несколько дней. Теплые встречи с сотрудниками, душевные разговоры с ветеранами университета, открытие выставки "Между прошлым и будущим: грани единства", научная конференция.
Финальный аккорд прозвучит 8 октября в Большом зале Дворца Республики. Под сводами праздничного гала-концерта соберутся студенты и преподаватели.
Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
"8 октября в 17:00 в Большом зале Дворца Республики, что для нас тоже огромная честь, состоится гала-концерт, посвященный юбилейной дате. Потом все это продолжится празднованием Дня работников культуры, потому что мы отмечаем свой юбилей между такими важными для нашего государства праздниками, как День учителя и День работников культуры. Это символично, потому что мы объединяем в себе и лучшие образовательные традиции, и готовим кадры в первую очередь для культуры".
4 мая 1975 года Советом министров Республики Беларусь было принято решение о создании Минского института культуры. С тех пор на улице Рабкоровская 17 чувствуется студенческий ритм жизни.