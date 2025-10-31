Более 150 фильмов, 41 страна, 8 конкурсных программ: Минск готов встречать "Лістапад"

В обновленном кинотеатре "Москва" начнется пресс-конференция, посвященная XXXI Минскому международному кинофестивалю "Лістапад". Какие ленты в этом году представят на суд жюри, что на это ответит зритель, ответы на эти вопросы будем искать уже на этой неделе. Фестиваль продлится до 7 ноября. В белорусскую столицу уже прибыли члены жюри.

Ивана Жигон, председатель жюри конкурса "Кино молодых" (Сербия): "Для всех нас, молодые, это то, на чем мир остается. И мне очень почетно быть именно в этой селекции, как сказать, в этом выборе фильмов. Просмотрела уже и сюжет, и несколько трейлеров, и фильмов даже. Я очень обрадована. Вы знаете, то, что мы иногда говорим, когда уходим из жизни, мы смотрим какой-то фильм, и он всегда состоит из самых простых деталей, моментов, теплоты".