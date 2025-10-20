Большую часть сериала про Ли Харви Освальда намерены снять в Беларуси

Около 80 % сериала про Ли Харви Освальда, который, как считается, убил Президента США Джона Кеннеди, хотят снять в Беларуси. О совместной работе по созданию данной киноленты в том числе шла речь на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с главой Республики Мордовия Российской Федерации Артемом Здуновым, пишет БЕЛТА.

"Я не успел даже слова сказать - Александр Григорьевич сам сказал: "Давайте снимать вместе фильм". Тем более 80 % предстоящего фильма - это будет сериал - мы хотим снять именно здесь, на территории Беларуси - в Минске. Киностудия ("Беларусьфильм". - Прим. БЕЛТА) очень подготовлена и технически. Но самое главное, исторические события связаны именно с Республикой Беларусь", - сказал журналистам Артем Здунов.

Как известно, в 1960-е годы американец Ли Харви Освальд приехал в Советский Союз и прожил в Минске почти два с половиной года, работал токарем на Минском радиозаводе имени Ленина.