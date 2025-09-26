Брест принимает IX Республиканский фестиваль белорусских фильмов

Десятки кинолент, творческие встречи, специальная выставка: в Бресте проходит IX Республиканский фестиваль белорусских фильмов. Впервые в городе над Бугом его организовали 28 лет назад и проводили раз в два года до 2012-го. Возродили проект в нынешнем году слегка обновленным.

26 сентября - второй день фестиваля. Конкурсная программа очень насыщенна - более 20 фильмов в разных направлениях. Свою киноленту среди первых представила ТРК "Витебск".

Фильм "Спасо-Евфросиниевский монастырь. 900 лет спустя" - это дебют в документалистике творческой команды проекта. Сделали его буквально за несколько недель. В фильме рассказывается о том, как проходили реставрационные работы по возвращению фресок XII века, о находках и открытиях. Он - отражение богатой истории северного края Беларуси.

Иван Паюченко, редактор телерадиокомпании "Витебск":

"Мы отдавались по полной. Хотелось сделать этот фильм очень качественным и интересным разному зрителю. Он построен таким образом, что даже неподготовленные люди, которые ничего не знают о монастыре, которые, может быть, первый раз слышат о Полоцке (хотя таких в Беларуси, наверное, нет), они все поймут. Максимально понятно, доступно. Фильм длится 37 минут. И его очень удобно показывать, например, во время урока".

"Мне очень понравилось, фильм про монастырь. Было очень интересно узнать много нового. Мне было очень интересно смотреть про войну. Я благодарна людям, которые прошли через этот ад, которые боролись, чтобы освободить нашу страну, чтобы сейчас мы жили в благополучии. Очень здорово, что возродили этот фестиваль. Мы все с очень большим интересом его посещаем", - рассказала учащаяся СШ № 3 г. Бреста Елизавета Милюкова.

В афише фестиваля немало кинолент о Великой Отечественной войне. Эту тему отразили в разных направлениях конкурсной программы. А их, к слову, пять. Впервые работы оценивают отдельные экспертные группы. Среди них специалисты из Казахстана, России и Беларуси.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, режиссер театра и кино:

"Критерий один: хорошее кино или плохое. В нем должна быть мысль, в нем должна быть идея. Если брать игровое кино, в нем должна быть внятно и интересно рассказана история. Нам доверяют. И мы сами для себя определяем, опираясь на опыт, на собственные работы".

"Есть белорусское кино. Это большой плюс. Хочется, чтобы его было больше, чтобы больше снимали. И если молодежь, которой есть что сказать, хорошо научится рассказывать, внятно рассказывать истории, то будет кино. Как учил меня мастер Виктор Туров: надо звук отключить и посмотреть, понятна ли история", - отметил декан факультета Белорусской государственной академии искусств, кинорежиссер Иван Павлов.