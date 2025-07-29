Символ стойкости белорусов - через что прошла церковь Рождества Богородицы в Мурованке

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"Крепость духа" (церковь Рождества Богородицы) - свидетель чудовищных военных перипетий и становления белорусов как нации, молчаливое доказательство верности и стойкости народа сегодня. 20 лет как претендент на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Попадание в этот список, даже в предварительный, это, конечно, признание уникальности объекта не только на национальном уровне, но и на мировом", - отметила научный руководитель объекта, сотрудник предприятия "Институт Гродногражданпроект" Елена Счасная.

Церковь Рождества Богородицы (в народе "Мурованка") - наше сакральное достояние. К намоленной жемчужине с профилем защитницы идут потоки паломников. Машины с белорусскими и российскими номерами то и дело мелькают на свежей парковке. Ни минуты на паузу в молитвах.

Неравнодушных к духовной стороне жизни Беларуси приезжало больше 40 тыс. за 3 года. Манит уникальная архитектура.

В военные времена церковь несла оборонительную функцию.

Иерей Олег Засим news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2eb62e77-22c8-4657-839e-1b8c4728cf5f/conversions/b66b3826-f6bb-440a-8c82-0e048056239b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2eb62e77-22c8-4657-839e-1b8c4728cf5f/conversions/b66b3826-f6bb-440a-8c82-0e048056239b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2eb62e77-22c8-4657-839e-1b8c4728cf5f/conversions/b66b3826-f6bb-440a-8c82-0e048056239b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2eb62e77-22c8-4657-839e-1b8c4728cf5f/conversions/b66b3826-f6bb-440a-8c82-0e048056239b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иерей Олег Засим, настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы в д. Мурованка:

"Он был перестроен именно в этот тип строения в начале 16 века по влиянием Боны Сфорцы - второй жены Сигизмунда I Старого. Именно она, итальянка по происхождению, и внесла такие коррективы в каменные строения нашего края, не только православные, но и католические, даже иудейские".

Кто знает, возможно, с первыми молитвами здесь листали и свеженапечатанный "Псалтырь" доктора Скорины. Эпоха белорусского книгопечатания - ровесница "крепости духа".

"Мурованке" 500 лет, но это только по официальным данным. На самом деле, 500-летие здесь уже широко отмечали в 1907 году, и это не безосновательно. У нас есть оригинал выписки из "Литовских епархиальных ведомостей" за 1873 год, где настоятель храма Лев Савицкий четко описал историю храма и отметил, что церковь была построена 10 мая 1407 года, по крайней мере, тогда была официально открыта. Конечно, многие историки с этим фактом спорят до сих пор.

Что точно требует не рассуждений, а действий - спасение внутреннего убранства храма. "Королевская лилия" трещит по швам, вероятный обвал сводов пока не божьи знаки, а серьезные намеки на ЧП.

"Штукатурка на потолке, на 12-метровой высоте, очень растресканная. И нам неведомо, отслоилась она или нет. Для этого нужны специальные исследования. И если нет отслоения, то все равно нужно эти трещины тщательно заштукатурить, зашпаклевать", - обозначил иерей Олег Засим.

Есть проблема не только в количестве трещин, но и с отсутствием вентиляции. Окна глухие, вообще не открываются. И нужно учитывать, что в храме выполнено отопление. Елена Счасная

Елена Счасная news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02395bef-005d-485e-8da9-a9b05c84f677/conversions/2ec28a2d-9faa-417f-9fc8-aeef7a3d4d8e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02395bef-005d-485e-8da9-a9b05c84f677/conversions/2ec28a2d-9faa-417f-9fc8-aeef7a3d4d8e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02395bef-005d-485e-8da9-a9b05c84f677/conversions/2ec28a2d-9faa-417f-9fc8-aeef7a3d4d8e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02395bef-005d-485e-8da9-a9b05c84f677/conversions/2ec28a2d-9faa-417f-9fc8-aeef7a3d4d8e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Последний раз здесь работала команда строителей и реставраторов в 1891 году. Тогда священники писали, что церковь простояла три века и, тем не менее, потеряла свою физиогномику. Делали, что могли: перестраивали колокольню в западной башне, перекладывали деревянный пол. Тем не менее, к 2022 году храм заметно прохудился.

"Когда я приехал в "Мурованку" первый раз, меня обступили прихожане и сказали, что этот храм очень любил владыка Филарет. И крыша, которая у нас есть, медная, это его дар, - вспоминает архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний. - Я стал разбираться, и действительно выяснилось, что когда этот храм восстанавливался в 1990-е годы, он был в очень неприглядном виде, владыка Филарет нашел средства и пожертвовал значительную сумму для того, чтобы храм приобрел кровлю".

Фасады стали реанимировать в 2022 году. Они остро нуждались в дезинфекции и хирургическом вмешательстве. Тогда же и случилась первая реставрация за историю независимой Беларуси. Больше полумиллиона белорусских рублей направили из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства. И намоленные стены удалось спасти.

Кирпич не обнажали. Никто не знает, какое его состояние под слоем штукатурки. Шрамы грамотно зашили. Обещают, что такая отделка долговечная. Как минимум, свой нормативный срок в 25 лет будет радовать.

Архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc7cb4ed-2b9a-4780-87ea-b6f745b4f3f2/conversions/c6ad4a8c-0dab-4154-8360-7e013554f96b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc7cb4ed-2b9a-4780-87ea-b6f745b4f3f2/conversions/c6ad4a8c-0dab-4154-8360-7e013554f96b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc7cb4ed-2b9a-4780-87ea-b6f745b4f3f2/conversions/c6ad4a8c-0dab-4154-8360-7e013554f96b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc7cb4ed-2b9a-4780-87ea-b6f745b4f3f2/conversions/c6ad4a8c-0dab-4154-8360-7e013554f96b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Антоний:

"Благодарны фонду Президента и Александру Григорьевичу благодарны за то, что он выделил значительные средства для реконструкции этого храма. Посещая этот храм, мы понимаем, что каждый человек тоже должен быть крепостью, чтобы никакие страсти, никакие грехи не пробивали нашу духовную оборону".

В Гродненской области 190 объектов сакрального наследия, которые имеют охранный статус, и две трети из них - это сельские храмы. К сожалению, прихожан с каждым годом становится все меньше и меньше. Соответственно, не прибавляется финансирование, спонсорство. И тяжелее с каждым годом в целости и сохранности оставлять наши сакральные драгоценности.

К слову, округа сегодня - это часть совхоза "Большое Можейково". Жаркое время для аграриев. Сами не плошают, но и на помощь высших сил надеются. Потому небезучастными остаются и в спасении реликвии. Если проводятся субботники, то у храма. Помогают, чем могут, например, организовали вечернюю подсветку храма-крепости и сложили новую ограду из древних камней.

Создать систему вентиляции, заменить электропроводку, восстановить отмостку - бытовых пунктов для реанимации достаточно, чтобы храм продолжал оставаться крепостью духа и удивлял тайнами и следующее поколение.

Профинансировать процесс не могут, к слову, ни за счет районного бюджета, ни за средства областного.

Елена Счасная:

"Несмотря на то, что храм является собственностью религиозных организаций, он не является госсобственностью. Это, конечно, ограничивает возможности финансирования как на областном уровне, так и на районном. Только есть возможность из республиканского бюджета либо за счет средств фонда, пожертвований.

Согласно условиям фонда по поддержке культуры и искусства, профинансируют только 50 % работ. Потому сейчас "крепость духа" с нулевой категории в поисках спонсоров. Главное, чтобы процесс шел.