В программе "Актуальное интервью" заслуженная артистка России Мария Шукшина поделилась своими размышлениями о состоянии современной культуры и кинематографа. Она объяснила, почему через фильмы зрителей заставляют сочувствовать "дамам легкого поведения" и преступникам, и почему это связано с экономикой, идеологией и историческими процессами. По словам актрисы, такие тенденции не случайны, а являются частью системных изменений, происшедших после распада СССР.

Мария Шукшина уверена, что современное кино отражает ценности и установки общества и государства: "Какие ценности и установки в обществе про то кино снимать и будут".

Это естественный процесс: культура всегда сращивается с экономикой доминирующей системы. После развала Советского Союза культура начала подчиняться законам капитализма, где главная цель - получение прибыли.

Актриса цитирует слова Иосифа Сталина: "Культура, являясь важной составной частью господствующей в обществе идеологии, всегда используется для защиты интересов господствующего класса". В СССР культура защищала интересы трудящихся, а в капиталистической системе она ориентирована на коммерцию.

Традиционные духовно-нравственные ценности разрушаются и подменяются идеалами общества потребления. "В кино, например, что делает кассу? Секс, наркотики, рок-н-ролл. Это все, что продается хорошо. Та же кровь, преступники и симпатия к ним", - объясняет Мария Шукшина.

По ее мнению, это приводит к появлению новой морали: "Чихай на все, люби себя". Массовая культура начинает прославлять пороки, а традиционные ценности отрицаются. Это характерно для культуры постмодерна - "чудовищного гибрида", рожденного от скрещивания культуры с коммерцией. Россия, как и многие страны СНГ, бесконечно копирует Запад, где такие тенденции зародились раньше.

Мария Шукшина приводит конкретные примеры из российского кино. В начале 2000 годов государство само вело пропаганду теневой экономики и криминального богатства через популярные сериалы.

"Сериалы по типу "Бригады", "Бандитского Петербурга" или "Бумера", - перечислила она.

Такая поддержка привела к массовой переориентации общества, где преступники стали героями, а традиционные ценности отошли на второй план. Сейчас, по словам актрисы, страны СНГ пытаются вернуться к традиционным ценностям, но этот процесс идет "не очень внятно".

Чтобы понять, как исправить ситуацию, Мария Шукшина предлагает обратиться к опыту Сталина. Для него единственная функция кинематографа была воспитательной. По мнению актрисы, если бы в 1920-1930-е годы снимали фильмы про проституток и преступников, Советский Союз не выиграл бы Великую Отечественную войну.

Мария Шукшина вспомнила слова Сталина в 1931 года: "Мы отстали от развитых стран на 50-100 лет. Нам нужно пробежать это расстояние за 10 лет, иначе нас сомнут".

Не только индустриализация и коллективизация помогли СССР подготовиться к войне - огромную роль сыграла культура. Ее резко перевели на патриотические рельсы: снимали духоподъемные, жизнеутверждающие фильмы о великих предках и героях Гражданской войны.

Если бы таких фильмов не делали, мы бы войну не выиграли Мария Шукшина

Мария Шукшина полностью поддерживает подход Президента Беларуси Александра Лукашенко к кино. Недавно он устроил "разнос" кинематографистам: "Смотреть просто нечего. Окончательно потеряна семейная, юношеская и детская аудитория".

Несмотря на государственную поддержку "Беларусьфильма", отдача "ниже нуля". Лукашенко подчеркнул, что ни государство, ни зрители не видят результатов.

"Очень правильно, когда руководитель государства интересуется уровнем культуры. Потому что если он не интересуется, то этот уровень будет неизбежно и неминуемо падать", - заявила актриса.