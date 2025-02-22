Что покажут 23 Февраля телеканалы Белтелерадиокомпании?

23 Февраля на "Беларусь 1" в 17:05 военная драма "28 панфиловцев" - история героев, которые осенью 1941-го остановили немецкое наступление под Москвой. В 19:10 на канале телеверсия торжественного собрания и праздничного концерта, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси".

23 февраля в сетке канала "Беларусь 3" фильмы: "Юрка - сын командира", "Пираты XX века", "Перехват", "Офицеры", "Прыжок Богомола". 23 Февраля в 17:35 в эфир социокультурного канала выйдет телеверсия концертной программы "Марш Победы" в исполнении симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. А в 20:40 детская вечерняя телепередача "Калыханка" покажет мультфильм "Василек" - история мальчика, который отправляется искать дедушку, который ушел на войну и не вернулся.