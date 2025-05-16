Дополнительный поезд будет курсировать между Витебском и Москвой во время "Славянского базара"

Дополнительный поезд между Витебском и Москвой будет курсировать в дни XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" - с 7 по 15 июля. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Дирекцию фестиваля.

Белорусская железная дорога назначила поезд международных линий №209/210 Витебск - Москва - Витебск. Он будет курсировать ежедневно с 7 по 15 июля. Расписание движения составлено с учетом программы форума искусств.

Из Москвы поезд будет отправляться в 23.55 и прибывать в фестивальную столицу в 8.36. Из Витебска гости форума смогут выехать в 7.15, а прибыть в Москву в 16.59.

По традиции дополнительный поезд будет украшен символикой "Славянского базара". По пути на концерты пассажиры смогут ознакомиться с историей культурного форума и его актуальной программой.