Духовный фестиваль в Браславе - чудотворная икона собирает верующих

22 августа в Браславе стартует двухдневный фестиваль в честь духовной святыни края и Беларуси - чудотворной иконы Матери Божией Браславской, которую еще называют Королевой озер.

Католический форум традиционно собирает сотни верующих, многие пилигримы добираются до Браслава пешком или на велосипедах.

Неповторимый колорит празднику придает ночная процессия, которая в полночь обходит весь Браслав. Шествие возглавляет образ Марии Браславской, колонна людей движется с зажженными свечами.

шествие в ночь фестиваля в Браславе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b537c66-f11c-46d3-9bee-257269fcdbd0/conversions/72be6c60-aff3-4a4b-ba21-6e9808e08704-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b537c66-f11c-46d3-9bee-257269fcdbd0/conversions/72be6c60-aff3-4a4b-ba21-6e9808e08704-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b537c66-f11c-46d3-9bee-257269fcdbd0/conversions/72be6c60-aff3-4a4b-ba21-6e9808e08704-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b537c66-f11c-46d3-9bee-257269fcdbd0/conversions/72be6c60-aff3-4a4b-ba21-6e9808e08704-xl-___webp_1920.webp 1920w

Главным событием второго дня фестиваля станет торжественное богослужение, которое возглавит представитель святого Рима в Беларуси.

Прямую трансляцию этого события из Браслава Белтелерадиокомпания будет вести 23 августа в 11:30 на телеканале "Беларусь 3".