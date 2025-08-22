3.70 BYN
Духовный фестиваль в Браславе - чудотворная икона собирает верующих
22 августа в Браславе стартует двухдневный фестиваль в честь духовной святыни края и Беларуси - чудотворной иконы Матери Божией Браславской, которую еще называют Королевой озер.
Католический форум традиционно собирает сотни верующих, многие пилигримы добираются до Браслава пешком или на велосипедах.
Неповторимый колорит празднику придает ночная процессия, которая в полночь обходит весь Браслав. Шествие возглавляет образ Марии Браславской, колонна людей движется с зажженными свечами.
Главным событием второго дня фестиваля станет торжественное богослужение, которое возглавит представитель святого Рима в Беларуси.
Прямую трансляцию этого события из Браслава Белтелерадиокомпания будет вести 23 августа в 11:30 на телеканале "Беларусь 3".
Также на фестивале будет работать съемочная группа "Первого информационного".