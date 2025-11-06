Египетский эксперт в культуре о молодежи Беларуси и России: Будущее у них будет очень светлым

Общение с молодежью, как сказал председатель жюри, всегда очень интересно. В Египте есть институт, который готовит специалистов в кинематографии. И каждый год Шериф Хассан Мохамед Гед ждет день, когда показывают дипломные работы студентов. "Я всегда ищу среди них вот будущее кино Египта, арабского мира. Я в шоке от такого уровня съемки с точки зрения режиссёрской, операторской работы, с точки зрения освещения, музыки", - обозначил он.