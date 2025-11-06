3.68 BYN
2.97 BYN
3.44 BYN
Египетский эксперт в культуре о молодежи Беларуси и России: Будущее у них будет очень светлым
В рамках Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" проходил конкурс национальных киношкол. Председатель жюри этого конкурса Шериф Хассан Мохамед Гед в "Актуальном интервью" отметил высокий уровень кинокартин, созданных молодежью.
Общение с молодежью, как сказал председатель жюри, всегда очень интересно. В Египте есть институт, который готовит специалистов в кинематографии. И каждый год Шериф Хассан Мохамед Гед ждет день, когда показывают дипломные работы студентов. "Я всегда ищу среди них вот будущее кино Египта, арабского мира. Я в шоке от такого уровня съемки с точки зрения режиссёрской, операторской работы, с точки зрения освещения, музыки", - обозначил он.
Молодежь у вас (в Беларуси - прим. ред.) и в России очень хорошая. Среди нее есть люди, у которых будущее будет очень светлым, очень талантливым.
Председатель жюри отметил необходимость общения с коллегами для молодежи, необходимость участия в разных фестивалях.