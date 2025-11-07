3.67 BYN
"Эпоха глобализма подходит к концу": "Лістапад" зафиксировал новые мировые тенденции в кино
В Беларуси прошел XXXI Минский международный кинофестиваль "Лістапад", на котором были заметны изменения тенденций в кинематографе. Об этом в "Актуальном интервью" рассказал киновед, член жюри фестиваля Александр Семенюк.
По его словам, кинофестиваль - это средство для анализа тех тенденций изменяющегося киноязыка, изменяющегося кинопроцесса.
Потому что кино меняется все время, обновляется. И профессионалы обязаны фиксировать эти изменения, считает он.
Он привел пример таких изменений: "Ранее мы как-то увлекались только европейским и американским кинематографом. Для нас экзотикой было иранское и египетское кино, а сейчас эти страны представлены в конкурсной программе "Лістапада".
Я член жюри неигрового кино и я вижу, что эти фильмы не только мастерски сделаны, я вижу рост качества киноязыка этих национальных кинематографий.
Киновед подметил одну важную мысль: "Нынешняя эпоха - это проявление национальных культур, это демонстрация самодостаточности, самобытности национальных культур. Эпоха глобализма подходит к концу и снова возвращается эпоха национальных государств, а значит развитие национальных культур будет играть первостепенную роль в этом процессе".
Он обратил внимание на то, что сегодня киноведы всего мира удивляются, ведь одни из лучших кинематографий из Румынии, Новой Зеландии, Австралии, Уругвая, Мексики. "И в некоторых странах даже развитого кинопроизводства нет, а уровень эстетика кино зашкаливает, - обозначил Александр Семенюк. - Почему? Потому что в государстве возобладали и проявляются национальные и политические проекты".
"И те государства, которые сохранили в наибольшей степени эту национальную идентичность, которых не затронула ржавчина глобализма, они сегодня в области кинематографа впереди планеты всей. И наоборот, родоначальники мирового кино (Франция, Англия) переживают глубочайший кризис. Мы больше не видим тех шедевров Годара, Дзеффирелли и других", - отметил киновед.