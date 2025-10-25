3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Еще есть шанс раскрыть свой талант: в Минске завершается предкастинг на "Фактор.BY. Дети"
Автор:Редакция news.by
Последний шанс раскрыть свой талант на "Фактор.BY. Дети". 26 октября в Минске завершается предкастинг на талант-шоу. Юных артистов в возрасте от 7 до 14 лет будут слушать со сцены караоке на проспекте Победителей, 49. Нужно спеть самый яркий эпизод любимой песни перед тремя экспертами.
Сегодня это представитель Беларуси на "Интервидении" Настя Кравченко, суперфиналист проекта "Х Factor. Беларусь" Никита Белько и финалистка "Фактор.by" Алена Товстик.
Прослушивание начинается в 14:00 и будет длиться пять часов. Есть возможность пройти регистрацию на месте, а после ждать приглашения на телевизионный кастинг. Премьера детской версии самого талантливого телешоу Беларуси состоится в марте.