"Евразия.DОC": какие темы представлены на IX Фестивале документального кино стран СНГ
29 сентября в Смоленске стартовал IX Фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DОC". Участие принимают и белорусы.
Фестивальный на этой неделе не только Смоленск, но и Минск. Сразу в двух городах покажут лучшие, по мнению жюри, фильмы. В основную программу вошли 35 документальных лент из 9 стран. Конкурс был 10 фильмов на место - 352 заявки из 12 стран.
8 мая 1999 года жизнь Алексея Талая разделилась на "до" и "после". Накануне Дня Победы мальчишка гостил в деревне у дедушки. В мирное время он подорвался на мине времен Великой Отечественной войны. Выжил чудом. Алексей мог упасть духом, а сегодня он известный спикер-мотиватор, учредитель благотворительного фонда, спортсмен-параолимпиец.
"Необходимо показать нашим подрастающим поколениям, что это путь длиною в жизнь. 25 лет с тех пор понадобилось мне, чтобы проявить себя", - рассказал Алексей Талай.
2 ключевые темы на IX фестивале: 80-летие Победы и нацизм XХI века. Представлена белорусская работа - фильм "Нелюди". Съемочная группа "Первого информационного" изучила смертельный маршрут через Польшу, Литву и Латвию, журналисты собрали жуткое портфолио о нелюдях. Показ в Смоленске состоится 30 сентября в 13:00.
Андрей Кривошеев, исполнительный директор фестиваля "Евразия.DОC", председатель Белорусского союза журналистов:
"У нас присутствует вся палитра конфликтов современного момента, героев и антигероев. Отсмотрев 35 финалистов, которые уже вошли в шорт-лист, там нет слабых или проходных фильмов. Все фильмы классные, поэтому вдвойне будет сложно компетентному жюри назвать победителя".
Андрей Яковлев, режиссер фильма "Прибалтика. Русский выбор":
"Все мои фильмы так или иначе связаны с Прибалтикой. Тот, кто не хочет жить в условиях ликвидации русского образования, стирания исторической памяти, пусть перебирается в Россию".
Фильм Андрея Яковлева "Прибалтика. Русский выбор" в Смоленске представлен вопреки противодействию латвийских властей.
Фестиваль будет длиться с 29 сентября по 3 октября. В Минске показы начнутся 1 октября. С афишей можно ознакомиться на сайте фестиваля. Вход свободный. Также ждем награждение победителей молодежного конкурса "Евразия.DOC:4 минуты".